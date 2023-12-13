İnegöl, vizyon projelerle çok merkezli kente evrildi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Son 5 yılda geleceğin modern kentinin temellerini attıklarına işaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Merkezde, kırsalda, tarımda, sanayide, şehirleşmede, dijital değişim ve dönüşüm hamlelerinde, sosyal belediyecilik noktasında ve daha pek çok alanda yapılan yatırımlar, meyvesini vermeye başladı. Yapılan projeler genel çerçeveden bakıldığında şehre değer katarken, şehir içerisinde de aynı zamanda bölgelerin değerini arttırdı. Şehri geleceğe taşıyan projelerle İnegöl tek merkezli şehir hüviyetinden çok merkezli kent olgusuna evrildi. Merkezlerin artmasıyla merkez yoğunluğunun da bölüneceği İnegöl’de, şehrin büyüme ve gelişimi eşit şekilde paylaştırılarak yoğunluk dağıtılmış olacak. Bu sayede daha ferah ve planlı bir kent ortaya çıkacak” dedi.

Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanı ile Merkez Park’ın ana merkezin simgesi olacağını belirten Taban, planlanan Turgutalp Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm projesi de İnegöl’ün geleceğine önemli bir adım atılacağını kaydetti. Şehrin batısında yapılan yeni Hükümet Konağı’nın bulunduğu bölgenin de İnegöl’ün merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Taban, Bursa’nın en büyük toplu konut hamlesine dönüşen İnegöl 3. Etap TOKİ Konutları ve TOKİ Başkanlığınca projeleri kabul edilen 4. Etap TOKİ projesinin de Yeni İnegöl’ün gelişimini hızlandırdığını vurguladı.

Hem turizm hem de turizm bölgeleri gelişiyor

Turizm şehri olma noktasında ilerleyen İnegöl’de, bu alanda ortaya konan projeler şehrin değerine değer kattı. Turgut Alp Türbesi restorasyonu ile bu bölge ziyaretçi akınına uğrarken, Oylat’ta yapılan; yürüyüş yolu, köylü pazarı ve çevre düzenlemeleri de Oylat ile yol üzerindeki kırsal mahallelere önemli bir katkı sağladı. Ayrıca bölgede proje aşamasında olan Cam Seyir Terası projesi de şimdiden heyecan uyandırmış durumda. Fevziye Kanyonunun turizme kazandırılması adına da çalışmalar devam ediyor. Yapılan her proje ile ilçede değer artışlarının etkisinin de hissedildiğini belirten Alper Taban, merkezde yeni bir kent inşa edilirken, kırsalın da merkezin konforuna erişmesi adına yatırımların planlandığını aktardı. Taban, “Bu kapsamda dönem içerisinde kırsal mahallelerde 22 Mahalle Konağı inşa edildi. 20 kırsal mahallenin meydanı yenilenirken, 22 kırsal mahalle bu süreçte doğalgaza kavuştu. Yapılan her bir çalışma ile ilk hedeflenen köyden kente göçü yavaşlatmak, hatta tersine çevirmekti. İnegöl’ün kırsal mahalleleri bu çalışmalarla değer kazandı.

Merkezdeki pek çok yatırım, köylere de ulaşmış oldu” diye konuştu. Bu dönemde turizme de önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Taban, “Turgut Alp Türbesi restorasyonu ile bu bölge ziyaretçi akınına uğrarken, bu durum bölge sakinleri için yeni gelir kapısına dönüştü. Oylat’ta yapılan; yürüyüş yolu, köylü pazarı ve çevre düzenlemeleri de Oylat ile yol üzerindeki kırsal mahallelere önemli bir katkı sağladı. Ayrıca bölgede proje aşamasında olan Cam Seyir Terası projesi de şimdiden heyecan uyandırmış durumda. Fevziye Kanyonu’nun turizme kazandırılması adına çalışmalar devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.