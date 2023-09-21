OSBÜK Başkanı Kütükcü: Türkiye’nin yeni üretim havzalarına ihtiyacı var

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte kent protokolü, ayrıca Niğde Valisi Cahit Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile İç Anadolu Bölgesi’ndeki organize sanayi bölgelerinin başkan ve yöneticileri katıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci’nin üzerinde durduğu ortak konu, Marmara Bölgesi’nin deprem riski ve olası depremin Türkiye sanayisine vereceği zarar oldu. Ayrıca Anadolu şehirlerindeki mevcut OSB’lerde genişleme alanlarına duyulan ihtiyaca da dikkat çekildi.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, “Türkiye’de sanayi deyince akla ilk önce Marmara Bölgesi gelirdi. Ancak şimdi organize sanayi bölgelerimizle birlikte sanayi Anadolu’ya yayıldı, yayılmaya, gelişmeye de devam ediyor. Türkiye’nin yeni Marmara Bölgelerine, yeni yatırım havzalarına ihtiyacı var. Türkiye’nin yeni Marmara Bölgesi Ankara-Konya-Karaman-Aksaray-Niğde-Nevşehir ve Kayseri aksını kapsayacak şekilde İç Anadolu’da yükselmelidir. Bu yeni Sanayi Havzası hinterlandındaki şehirlerimizin alt yapılarını; özellikle de yatırım alanlarını, demiryolu ulaşım akslarını, eğitim alt yapılarını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkânlarını hazırlamalıyız. Biz OSBÜK olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Ayrıca OSBÜK Başkanı olarak en çok yeni sanayi alanlarına ihtiyaç olduğu yönünde talep alıyoruz. Neredeyse tüm organize sanayi bölgelerimizin genişleme talepleri var” dedi. Kütükcü ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu talepleri karşılamak için ortaya koyduğu, sanayi alanlarının toplam yüzölçümü içindeki binde 4’lük payını, 5 yıl içinde binde 8’e çıkarma hedefini desteklediklerini ve bu konuda mutlaka bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Arsa tahsisi noktasında destek bekliyoruz”

KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci ise, “6 Şubat depremi yeni yatırımların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Marmara Bölgesi'ne alternatif, İç Anadolu- Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının planlanması, ülkemizin geleceği açısından ciddi öneme sahip. Ankara’dan başlayarak Kırıkkale, Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray, Mersin, Adana ve Hatay’ı da içine alacak şekilde Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturabilirsek, yaşanabilecek sosyal ve ekonomik kayıpların önüne geçmiş oluruz. Aynı zamanda bölgesel kalkınma farklılıkları azaltılacak ve bölgeler arası nüfus daha dengeli bir dağılım gösterecektir” diye konuştu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da, Türkiye’nin üretim üslerinin organize sanayi bölgeleri olduğunadikkat çekerek, “Ülkemizin üretim alt yapısı hızla güçleniyor. Yalnızca 85 milyonluk Türkiye için değil dünya için üretim yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine büyük azimle yürüdüğümüz bu günlerde durumun yeterli olmadığını görüyoruz. Sanayi alt yapımızın güçlenmesi, ihracat ve istihdamın artması için yen yatırımlara ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Bu nedenle arsa tahsisi büyük öneme sahip. Bu kürsü aracılığı ile bakan yardımcımızdan arsa tahsisi noktasında destek bekliyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise KAYSO Başkanı Büyüksimitci’nin Kayseri’de kurulacak yeni OSB için “30 milyon metrekare talep varken sadece 2 milyon metrekaresini karşılayabileceğiz” söylemini hatırlatarak, “Bu sözler şahsen beni akşam uyutmayacak. Bununla ilgili bugünden tezi yok çalışmalıyız. Duyduktan sonra rahat rahat oturabileceğimiz bir bilgi değil. Bunu için neler yapabileceğimiz konusuna bir an evvel çalışmaya başlayalım” ifadelerini kullandı.

“En önemli sorunların başında istihdam geliyor”

Sanayide yaşanan sıkıntılar ve iş dünyasının taleplerine yönelik de açıklamalarda bulunan Mehmet Büyüksimitci, “En önemli sorunlarımızın başında istihdam geliyor. Sanayicilerimiz eleman, özellikle ara eleman bulma hususunda sıkıntı yaşıyoruz. Mera vasfındaki taşınmazların hazine adına cins değişikliğinin yapılmasında yaşanan süreç ve kaybedilen süre, yeni bir OSB kurarken karşımıza çıkan sorunların başında geliyor. Bir diğer sorunumuz parsellerdeki çekme mesafeleri. Sanayicilerin talepleri ve güncel ihtiyaçları doğrultusunda özellikle büyük parsellerdeki çekme mesafelerinde yapılacak değişiklik ile sanayi parsellerinde inşaat alanları artırılarak, hâlihazırda boş kalan alanların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanır. Diğer bir sorunumuz ise yangın. Mevcut Sulu Söndürme Sistemleri uygulamalarının sanayicilere ekonomik yük ve sorumluluk getiriyor ve büyük oranda su sarfiyatına neden oluyor. Kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve firmaların katlanmış olduğu maliyeti azaltma adına konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Son olarak özellikle bazı sektörlerde sigorta şirketleri inceleme ve ekspertiz yapmaksızın firmalara sigorta yapmaktan imtina ediyor. Bu da firmalarımızı ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor” ifadelerini kullandı.

“İç Anadolu’daki OSB sayısı 67’ye ulaştı”

Konuşmasında son 5 yılda İç Anadolu Bölgesindeki organize sanayi bölgelerinde yaşanan gelişmeleri de aktaran OSBÜK Başkanı Kütükcü, “Son 5 yılda İç Anadolu Bölgemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın oluru ile 14 yeni OSB kuruldu. Böylece bölgedeki OSB sayımız 67’ye ulaştı. 67 organize sanayi bölgemizin de şu anda 45’i işletme aşamasında. Yine son 5 yılda bölgedeki toplam OSB alanımız 241 milyon metrekareden 313 milyon metrekareye çıktı. Bin 250 yeni fabrikanın daha üretime geçtiği bölgedeki OSB’lerimizde üretim yapan fabrika sayımız toplam 21 bin 210’a yükseldi.

81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde fabrika sayımızın 67 bin olduğunu düşünürsek bölge OSB’lerimizdeki fabrika sayımızın toplam içindeki oranı yüzde 32’ye yükseldi. İç Anadolu Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerimiz yine son 5 yılda 65 bin yeni kişiye daha istihdam sağladı. Böylece bölgedeki organize sanayi bölgelerimizin toplam istihdamı 515 bine ulaştı. Bölgedeki organize sanayi bölgelerimizin, 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizin üretimi içindeki oranı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ayrıca bölgemizdeki 13 şehrimizin ihracatı Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir’in öncülüğünde son 5 yılda yüzde 54 artarak 13.5 milyar dolardan 21 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Tüm bu rakamlar İç Anadolu Bölgemizin; tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin yeni mottosu olarak ilan ettiği Yatırım, Üretim, İstihdam ve İhracat odaklı kalkınma heyecanını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.