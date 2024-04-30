Petroyağ Group, Ar-Ge yatırımını şirket politikası haline getirdi

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Petroyağ Group’un lokomotif şirketi Petroyağ Lubricants Genel Müdürü Refik Nuri Düzgören, “AR-GE merkezimizde geliştirilen ürünlerin karbon ayak izinin azaltılması, doğal kaynaklardan elde edilen hammaddelerin seçimi, sürdürülebilir üretim yaklaşımını benimsemiş endüstri kuruluşlarına sürdürülebilir ara ürün ya da hammadde geliştirmek başlıca hedeflerimiz arasında. Özellikle doğal kaynaklı hammaddelere geçiş yapılması mümkün olmayan ya da çok zor olan ürünlerde ise daha sürdürülebilir teknolojiler kullanarak çevreye ve insan sağlığına olan etkiyi en aza indirmek için çalışıyoruz. Hizmet verdiğimiz yağlayıcılar sektöründe stratejik pazarlarda lider konuma gelmeyi planlıyor ve Ar-Ge stratejilerini oluştururken bu hedeflerin ışığında hareket ediyoruz.” dedi.

Gelecek nesillere karşı sorumlulukla hareket ediyor

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel madeni yağ tedarikçisi Petroyağ Lubricants, Gebze Organize Sanayi bölgesi (GOSB) içerisinde kurulan 50 bin ton kapasiteli tesisinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine hizmet veriyor. Pazar lideri olmayı hedefleyen firma, 2016 Aralık ayında kurduğu Ar-Ge merkezi ile Türkiye’nin 333. Ar-Ge merkezi oldu. Petroyağ Ar-Ge Merkezi olarak yerli ve yabancı sanayi kuruluşlarına yağlayıcılar konusunda hizmet verdiklerini ifade eden Petroyağ Lubricants Genel Müdürü Refik Nuri Düzgören, “Sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız ve geliştirdiğimiz özel formülasyonların yanı sıra, yağlayıcı sektöründe katkı olarak kullanılan, katma değeri yüksek temel kimyasalların sentezi konusunda da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi. Düzgören, “Birleşmiş Milletler Küresel ilkeler Sözleşmesi’nde yer alan ilkelere uygun hareket ederek sosyal ve çevresel etkilerini en aza indirmek, tüm paydaşlarımızın yaşam kalitesini ve toplumun refahını yukarı taşımak hedefiyle önemli bir adım atarak ilk sürdürülebilirlik raporumuzu geçen sene yayımladık. Her 2 yılda bir yayımlamayı hedeflediğimiz Sürdürebilirlik Raporu ile gelişimimizi düzenli olarak ortaya koymayı ve bu alandaki stratejilerimizi sürekli olarak güncellemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Petroyağ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan atık yönetimi konusunda çevre, insan sağlığı ve kaynakların korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetmeliği şartlarını sağlayarak Sıfır Atık Belgesi almıştır.” şeklinde konuştu.

“Ulusal ve uluslararası 10 adet patent başvurusu gerçekleştirdik”

Petroyağ Ar-Ge Merkezi’nde 21 Ar-Ge personelinin görev aldığını söyleyen Düzgören, “2016 yılından beri 9 adet TÜBİTAK projesi gerçekleştirdik. Şu an aktif olan AB ve 1004 projemiz bulunuyor. Ayrıca, 2016 yılından itibaren 57 adet öz kaynaklı proje yaptık. Projeler sonucunda ise ticarileşen çok sayıda ürünümüz mevcut. Firma olarak ulusal ve uluslararası 10 adet patent başvurusu gerçekleştirdik. Başvurusu aktif olan ve süreci devam eden 2 adet patentimiz var. Projelerimiz ve çalışmalarımız kapsamında 10 adet yayınımız, ulusal ve uluslararası 73 adet marka tescilimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

“Dışa bağımlılığı azaltarak ülkemize katma değer sağlamak için çalışıyoruz”

Ar-Ge Merkezi kapsamında yetkin ve tecrübeli personel sayısını yüzde 20 oranında arttırmayı planladıklarını belirten Düzgören, “Ar-Ge harcamalarımızı 3 yıl içinde yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Dışa bağımlılığı azaltarak ülkemize katma değer sağlamayı hedeflediklerini belirten Düzgören, “Mevcut reçete ve sistemimizde kullandığımız temel katkı kimyasallarını sentezleyerek yüksek katma değerli ürünler geliştirip, kendi ürünlerimizi kendi katkılarımız ile üreterek hem maliyet hem de kalite avantajı ile sektörel anlamda lider konu" dedi.