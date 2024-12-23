  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Sakarya'da sokak hayvanlarına doğal yaşam kampüsü kuruluyor
Takip Et

Sakarya'da sokak hayvanlarına doğal yaşam kampüsü kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Karakamış’ta 87 dönüm arazi üzerinde ‘Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü’nü hayata geçiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'da sokak hayvanlarına doğal yaşam kampüsü kuruluyor
Takip Et

HASAN COŞKUN / SAKARYA

 İlkleri temsil edecek kedi-köpek oteli, köpek parkı, padok alanı, pati kafe, pati shop, amfi sahne, hayvanlar alemi kütüphanesinin içerisinde olacağı Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projesiyle aynı anda tam 8 bin 500 can dostuna doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli bir yaşam sunulacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yusuf Alemdar, 80 dönümlük alanda parselizasyon çalışmalarının başladığını ve bölgeye kazandıracakları yeni tesisin de projesinin hazır olduğu nu söyledi.

Alemdar, “Son teknolojiyle donatılan, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılacak olan barınaklar, doğal su kaynaklarından beslenen sulama sistemleri, ekolojik dengeleri koruyacak bitki örtüsüyle sokak hayvanlarına tam anlamıyla bir doğal yaşam tahsis edilecek.” dedi.

Şehirler
Sakaryalı kadın ve genç girişimciler 2025 yol haritasını belirledi
Sakaryalı kadın ve genç girişimciler 2025 yol haritasını belirledi
Başkan Ataç Berlin’de Tepebaşı projelerini anlattı
Başkan Ataç Berlin’de Tepebaşı projelerini anlattı
MTB Başkanı Abdullah Özdemir: “Faiz indirim süreci Türkiye’ye olumlu yansır”
“Faiz indirim süreci Türkiye’ye olumlu yansır”
MIP’nin eğitime verdiği destek sürüyor
MIP’nin eğitime verdiği destek sürüyor
KSO’dan 15 milyon dolarlık UR-GE atılımı
KSO’dan 15 milyon dolarlık UR-GE atılımı
Kasımdaki yaş meyve sebze ihracatı 360,6 milyon dolar oldu
Kasımdaki yaş meyve sebze ihracatı 360,6 milyon dolar oldu