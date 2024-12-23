Sakarya'da sokak hayvanlarına doğal yaşam kampüsü kuruluyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

İlkleri temsil edecek kedi-köpek oteli, köpek parkı, padok alanı, pati kafe, pati shop, amfi sahne, hayvanlar alemi kütüphanesinin içerisinde olacağı Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projesiyle aynı anda tam 8 bin 500 can dostuna doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli bir yaşam sunulacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yusuf Alemdar, 80 dönümlük alanda parselizasyon çalışmalarının başladığını ve bölgeye kazandıracakları yeni tesisin de projesinin hazır olduğu nu söyledi.

Alemdar, “Son teknolojiyle donatılan, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılacak olan barınaklar, doğal su kaynaklarından beslenen sulama sistemleri, ekolojik dengeleri koruyacak bitki örtüsüyle sokak hayvanlarına tam anlamıyla bir doğal yaşam tahsis edilecek.” dedi.