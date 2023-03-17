Tarım’ın kalbi Konya’da atıyor

Burcu SUNA



KONYA - Türkiye’nin en büyük tarım organizasyonlarından olan Konya Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojiler Fuarı 14 Mart’ta ziyaretçilere kapılarını açtı. 470 firmanın katıldığı fuar, çiftçilerin yoğun ilgisini görüyor. EKONOMİ’ye bilgiler veren firma sahipleri, hem sayı hem nitelikli ziyaretçi olarak ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Fuarın ertelenmesi ihracata zarar verirdi !

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, deprem sonrası üretim ve ihracata her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu, bu yüzden Konya Tarım Fuarı’nın da zamanında yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Önal, “Bizim daha fazla üretip daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor.

Deprem nedeniyle fuarı iptal etmiş olsaydık Türkiye’de işler yavaşlıyor izlenimini verirdik. Ülkemizi tedarikçi olarak gören ülkelerde tereddütler başlardı ve başka ülkelere kaymalarına sebebiyet verirdik. Bunlara meal vermemek adına bu şekilde uluslararası fuarlara katılım sağlayıp şehir olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Tarım makineleri sektörü 1.6 milyar dolar ihracat yapıyor

Fuarın nitelikli ve yoğun ilgiyle geçtiği söyleyen Önal, “Teknolojiyi çiftçiyle buluşturuyoruz. Son dönemlerde akıllı tarıma yönelik ekipmanların çoğaldığını, çiftçimize tarımsal faaliyet esnasında konfor sağlayan ekipmanların fazlaca olduğu fuarda görünüyor. Biz gerek ihracat yönünde gerekse ileriye dönük tarım yönünde var olan vizyonumuzu çiftçimize sürekli anlatıp gösteriyoruz.

Çiftçimize elimizden gelen tüm imkanları sağlayacağız. Bundan 20 yıl önce 60 milyon dolar ihracat yapan ve ciddi dış ticaret açığı veren sektörümüz geçen yılı 1 buçuk milyar dolar ihracat ve 100 milyon da komponet ihracatıyla 1.6 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca 600 milyon doların üstünde de dış ticaret fazlası verdik” diye konuştu.

Türk makineleri pazarda kendini ispatladı

Türkiye’nin en büyük ekim makineleri ürecilerinden Şakalak Tarım Makineleri Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç de, 2023 tarım fuarının son yılların en kalabalık etkinliği olduğunu söyledi. Genç, “Konya Tarım Fuarı uluslar arası niteliğe kavuştu. Bu yıl da son yılların en kalabalık fuarını yaşıyoruz.

Gerek yabancı gerek yerli çok fazla nitelikli ziyaretçi var. Yurt dışı ile bağlantılar kurmamıza vesile oldu. Türk tarım makineleri de kendini ispatlamış durumda. O yüzden satma zorluğu çekilmiyor. Sektörümüz gün geçtikte gelişiyor. Biz de AR-GE ve yatırımlarla sektörümüze katkı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yabancı ziyaretçi sayısından memnunuz

Elibollar Tarım Makineleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Elibol da, bu yıl fuarın çok verimli geçtiğini belirtti. Elif Elibol, “Genelde yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Bayiliklerimizin tamamı bizleri ziyarete geldi. Geçen yıllara oranla bu yıl çok rağbet var. Fuardan çok memnunuz beklentilerimiz fazlasıyla karşılanıyor. Ayrıca biz bu yıl mısır tablalarına kampanya başlattık bu da bize çok güzel geri dönüşler sağladı” dedi.

Yeni tasarımlarıyla fuarda yer aldıklarını belirten TÜMOSAN Pazarlama Müdür Vekili Onur Koca ise, “Ülkemize ve milletimize katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Katkı sağlayabildiğimizi gördükçe yeni iş birlikleri ve projelerimiz için daha çok heyecanlanıyoruz. Büyük gayret ve özveriyle düzenlenen bu fuarlar, nitelikleri bakımından gün geçtikçe daha fazla değer kazanıyor. Sektör liderlerinin müşteriyle bire bir buluşması ve bu doğrultuda kullanıcı deneyimi odağında ürünlerin geliştirilmesi önem arz ediyor. TÜMOSAN olarak müşterilerimizin beklentileri bizim odak noktamızdır” dedi.