TIR kuyruklarının çözümü Bulgaristan seçim sonuçlarına bağlı

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Bulgaristan’daki siyasi istikrarsızlık nedeniyle Avrupa’ya giriş yapan başta yaş meyve sebze taşıyan Türk TIR’ları analiz için 3-4 gün Bulgaristan sınır kapısında beklemek zorunda kalıyordu. Zaman zaman iki ülke yetkilileri tarafından yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu TIR’ların uzun süre kuyruklarda bekleme sorunu çözülüyordu.

Ancak son dönemlerde Türk TIR’ları analiz için 2-3 gün uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Çünkü analizler sınır kapısı yerine Sofya’da yapılıyor, bu da zaman kaybına yol açıyor ve kuyruk oluşmasına neden oluyor.

İhracatı olumsuz etkiliyor

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Bulgaristan’dan geçişlerde Kapıkule Sınır Kapısı’nda Bulgaristan kaynaklı yaşanan laboratuvar sorununun yaş meyve sebze ihracatını olumsuz etkilediğini söyledi. Çandır, şunları kaydetti.

“Bu konuda kalıcı bir çözüm bekliyoruz. İhracatın yoğunlaştığı dönemlerde artan sevkiyatlara bağlı olarak yavaşlayan analiz sonuçları TIR kuyruklarının yeniden başlamasına ve sınırda bekleme süresinin uzamasına neden olmaktadır. 2022 Ağustos ayından itibaren devam etmekte olan bu durum, domates başta olmak üzere yaş sebze gibi çabuk bozulabilir ürünlerin ihracatında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Sorunun bir an önce kalıcı olarak çözülmesini ve ürünlerimizi sorunsuz ihracat etmeyi diliyoruz.”

İhracata yasak olmaz

Süt, krema, patates, kuru soğan, fasulye, tereyağı ve kırmızı mercimek için ihracat yasağının kaldırıldığını, bu ürünlerin ihracatı kayda bağlı mallar listesine alındığını ve ürünlerin ihracatına kontrollü izin verileceğine dikkat çeken Çandır, şöyle devam etti.

‘’İhracat yasakları ve kısıtlamalar ticareti geriletiyor. İç piyasada fiyatları düşürmek için ihracatı tümüyle yasaklamak ticaretimizi geriletir. Yasaklama kararlarıyla yıllarca emek verilerek kazanılan pazarlar ülke olarak bir günde elimizden gidiyor. Kaldı ki ihracat iç pazarda üreticinin sigortasıdır. İhracatı yasaklamak yerine üretimi artıracak destek ve teşvik edici politikalar geliştirmelidir. Karar vericilerin yasaklama kararı almadan önce sektör görüşlerine başvurmalarını ve daha dikkatli davranmalarını diliyoruz.”

TIR kuyruklarının çözümü için Bulgaristan seçim sonuçları bekleniyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da Bulgaristan sınır kapısında uzun zamandır sıkıntı yaşandığını, bunun da bu ülkedeki siyasi istikrarsızlıktan kaynaklandığını söyledi.

AB’nin sınır kapısı konumunda bulunan Bulgaristan sınırında başta yaş meyve sebze olmak üzere analize tabi olmayan TIR’ların dahi Bulgaristan gümrük sınır kapısında 2-3 gün bekletildiğini belirtti.

TIR kuyrukları sorununun çözümünün 2 Nisan Pazar günü yapılan Bulgaristan’da seçim sonuçlarına bağlı olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu: ‘’Bulgaristan şu an kendi derdine düştü. 2 Nisan da seçimler yapıldı. Türk ihracatçıların durumu bu ülkede yapılan seçim sonuçlarına bağlı. Hükümetin bir an önce kurulmasını bekleyeceğiz. Bulgaristan yönetimi sorunların çözümü için Türkiye’ye söz vermişti. Analizler sınır kapısındaki laboratuvar yerine Sofya’da yapılıyor. Sözde Nisan ayında sınır kapsında analiz laboratuvarı kuracaklardı. Laboratuvarın yapımının sürdüğü bilgisi geldi. Bulgaristan’da hükümet kurulup göreve başlarsa analizler artık Sofya’da yapılmayacak, gümrük sınır kapısında gerçekleştirilecek.’’