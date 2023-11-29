TOKİ inşaata ‘fahiş’ fiyat çıkardı, Büyükşehir altyapı için ‘bütçem yok’ diyor

Eray ŞEN/ADANA

Adana Ticaret Odası (ATO) Ayakkabıcılar Meslek Komitesi Başkanı Efgan Kumlu ve ATO Meclis Üyesi Ayhan Kaliç, EKONOMİ’ye yaptıkları açıklamada, TOKİ‘nin inşaat için ‘fahiş’ fiyat istediğini, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de altyapı ve yol konusunda destek vermekten kaçındığını bildirdi.

Meslek Komitesi Başkanı Efgan Kumlu, Adana’nın sektörde Türkiye’deki ilk üç ilden birisi olduğunu, Büyüksaat civarında eski atölyelerde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeyi, düzenli bir sanayi sitesine taşımak için uzun süredir çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık dört yıl önce Adana Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi yapımı için 180’den fazla üyenin katılımıyla kooperatif kurduklarını belirten Kumlu, “Sitenin plan ve projelerini hazırladık. Adana Valiliğimiz de desteklerini sundu. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ne 13 kilometre mesafede, 240 dönüm üzerine işletmelerin kurulacağı 350 dönümlük bir site alanı belirlendi. Hükümetin isteğiyle projenin TOKİ tarafından yapılmasına karar verildi” dedi.

“TOKİ bize inşaat için çok yüksek fiyat çıkardı”

Kooperatif ile TOKİ arasında yapılan protokole göre TOKİ’nin ‘yüklenici’ olduğunu anlatan Kumlu, “Ancak TOKİ daha sonra bize çok yüksek maliyet çıkardı. Dışarıdan aldığımız 400-450 lira fiyata karşı, TOKİ metrekare başına 1.500 lira dedi. Ticari bir bakış açısıyla düşündüler. Diğer yandan arsa bize çok düşük bir rayiç bedeli ile temin edilmişti. Bu nedenle TOKİ ile ilerleyemedik” diye konuştu.

Benzer bir sorunu Adana Büyükşehir Belediye ile de yaşadıklarını ifade eden Kumlu, “Belediyedeki önceki yönetim sitenin altyapı ve yolu konusunda destek vereceğini açıklamıştı. Ancak yönetim değiştikten sonra Büyükşehir Belediyesi de ‘bütçem yok’ gerekçesiyle konudan uzaklaştı. Geldiğimiz noktada arsa ve projemiz hazır ancak yapımına başlayamadık” ifadesini kullandı.

“Müşterilere atölyelerimizi göstermeye utanıyoruz”

Sektörde halen 5 bin kişiye yakın istihdam sağlandığını, sitenin hayata geçirilmesi halinde bunu artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kumlu, “Ayrıca üretim ve ihracat rakamlarımız da katlanabilir. Ancak bu hedeflerimize, itfaiyenin bile giremediği dar sokaklarda faaliyet gösteren işletmelerle ulaşamayız. Müşteriler arabalarını park edecek yer bulamıyor. Yurt dışından gelen müşterilerimize atölyelerimizi göstermeye utanıyoruz. Burada imaj sorunu dışında, sağlık, güvenlik, emniyet açısından da çok riskli bir çalışma ortamı var” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük yapmasını istiyoruz”

Adana milletvekilleri, Valilik, Büyükşehir gibi kurumların hep birlikte soruna çözüm getirmesini beklediklerini vurgulayan Kumlu, “Geldiğimiz nokta itibariyle TOKİ ile bu işin devam etmesi zor görünüyor. TOKİ deprem sonrası projelerine yöneldiği için bizi gündeme almıyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük yapmasını bekliyoruz. Konya, Bursa gibi şehirlerde bunun örnekleri var” diye konuştu.

Kaliç: Adana erkek ayakkabıda kalitesiyle önde

Ayakkabıcılar Meslek Komitesi ve ATO Meclis Üyesi Ayhan Kaliç, Adana’da ciddi anlamda üretim yapan, ürettiğini ihraç edebilecek kapasitede 20-25 firma olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Ülke içerisinde erkek ayakkabısı üretiminde İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Satış sonrası müşteri memnuniyeti anlamında Adana çok iyi. Hem İstanbul hem yurt dışından firmalar burada fason üretim yaptırıyor. Avrupa’ya gönderdiğimiz ürünler uluslararası sağlık testlerinden başarıyla geçiyor. Öte yandan Adana’nın kendi markaları var ancak tanınırlığı üst seviyede değil. Sanayi sitemiz yapılırsa, üretim, istihdam ve ihracat üç kat artabilir.”