TTB Başkanı Mustafa Teke: “SGK indiriminde sektör ayrımı yapılması haksızlık”

TARSUS/EKONOMİ



Tarsus Ticaret Borsası (TTB) yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısı gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldü oturumun son bölümünde güncel gelişmeleri değerlendiren TTB Başkanı Mustafa Teke; 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerini düzenli yapan işyerlerine uygulanan 5 puanlık indirimin imalat sektörü hariç diğer sektörlerde 4 puana düşürülmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekti. Vergisini, devlete olan borcunu ödemeyenlerin sürekli çıkan aflar ve barışlarla ödüllendirildiğini savunan Teke, “Bu durum düzenli ödeme yapanlara haksızlıktır. Kamuyu güçlendirmemiz ve kamu gelirlerini artırmamız için devlete olan borcunu düzenli ödeyenlerin örnek alınacağı bir yapı kurulması gerekiyor” dedi.



Başkan Mustafa Teke, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki talebin sürdüğünü de kaydetti.