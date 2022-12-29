En çok kiralık konut İstanbul ve Trabzon'da arandı

Emlak sitesi Zingat.com, ülke çapında emlak arayışının 2022 yılı özetini açıkladı. Zingat.com ziyaretçilerinin 2022 yılı boyunca en çok satılık konut araması yaptığı iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Aksaray, İzmir, Konya ve Trabzon takip etti.

Yıl boyunca en fazla satılık konut araması yapılan ilçe Konya'ya bağlı Akşehir oldu. Son iki yıldır en çok satılık konut aranan ilçe olan Kuşadası, 2022’de dördüncü sıraya yerleşti.Akşehir'in ardından en çok arama yaptıkları ilçeler Amasya Merkez, Polatlı, Kuşadası ve Yozgat Merkez olarak sıralandı.

Bu yıl kiralık konut piyasası, gerek yılbaşından itibaren hızla yükselen kira artış oranları gerek peşi sıra getirilen kira zammında yüzde 25 sınırlaması ile ülke gündeminin sıcak başlıklarından biri oldu. Yıl boyunca kiralık konut aramalarının en çok yapıldığı iller sırasıyla İstanbul, Trabzon, Aksaray, İzmir ve Ordu oldu.

Arsada İzmir ilk sırada

Kiralık konut aramalarında ilk 5 ilçe; Esenler, Fatsa, Turgutlu, Amasya Merkez ve Çayırova olarak sıralandı.

Salgın sonrası talep artışı yaşanan “satılık arsa” aramalarında 2021 yılında ilk sırada yer alan İzmir, 2022 yılında da arsa yatırımına yönelenlerin en çok tercih ettiği il olarak öne çıktı.

İngilizce sitede en çok satılık konut aranan ilk 3 il İstanbul, Konya ve Muğla olarak sıralanırken, yabancıların Türkiye’de satılık konut aradığı ilk 3 ilçe arasında ise Şişli, Beşiktaş ve Marmaris yer aldı.