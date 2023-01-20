Konut finansmanında indirimli taksit için bankalara nakit kaynak aktarılacak

ANKARA (EKONOMİ)

Yeni konut finansman programı çerçevesinde Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Yeni finansman programı çerçevesinde konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla, sisteme katılan bankalara, sonradan belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla nakit kaynak aktarılacak. İlk duyurulduğunda 2023 sonuna kadar geçerli olacağı belirtilen konut finansman paketini 2024 sonuna kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Kanun teklifi ile program kapsamında faiz oranı- kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamaların belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna “Yeni Konut Finansman Programı” başlığı ile eklenen geçici maddeye göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla Bankacılık kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu madde kapsamında bir yıl içerisinde konut finansmanının toplam anapara tutarı, ilgili yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun başlangıç ödeneklerinin yüzde 5’ini aşamayacak. Bu tutarı bir katma kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bankalara DİBS ve kira sertifikası ihraç etme yetkisi veriliyor

Öte yandan yürütme ve yürürlük maddesi hariç sadece tek maddeden oluşan kanun teklifi ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanun’un ikinci maddesinde yer alan kamu kurumlarına, fon kurma, DİBS ve kira sertifikası ihraç etme yetkisi veriliyor.

Kanun teklifinin 6’ncı fıkrasına göre, ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ve kira sertifikaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda ihraç edilecek DİBS’ler ve kira sertifikaları net bor kullanımı hesabına borçlanma olarak dahil edilmeyecek.

Gelirin yüzde 30’unu aşmama sınırı, yüzde 50 olabilecek

Öte yandan gerçek kişiler için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının, hane gelirinin yüzde 30’u kadar olan sınırlama, Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek.

Ayrıca konut finansmanları 31/12/2023 tarihine kadar kullandırılabilecek olmakla birlikte, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31/12/2024 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.