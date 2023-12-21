Önce Toyota şimdi Honda: 2 milyon 500 bine yakın aracı geri çağırdı

Japon otomotiv devleri bugünlerde araçlarında "güvenlik sorunları" ile gündeme geliyor. Toyota'nın hava yastığı ile alakalı sorunlardan dolayı 1 milyon 120 bin aracını geri çağırmasının ardından bu kez de Honda otomobillerini geri çağıracak.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) Honda'nın Amerika biriminin, sürüş esnasında motorun durmasına neden olan bir yakıt pompası arızası riski nedeniyle yaklaşık 2 milyon 500 bin aracı geri çağırdığını söyledi. Londra merkezli Reuters'da yer alan habere göre NHTSA konuya dair yaptığı açıklamada, sorunu gidermek için bayilerin yakıt pompası modülünü ücretsiz olarak değiştireceğini söyledi.

2018-2020 arası en popüler markaları kapsıyor

Geri çağırma, Japon otomobil üreticisinin 2018-2020 Honda Accord, Civic, CR-V, HR-V, Ridgeline, Odyssey ve diğer bazı Acura modelleri gibi en popüler modellerinin belirli modellerini içeriyor. Araç sahiplerine bildirim mektuplarının önümüzdeki yılın Şubat ayına kadar postalanması bekleniyor.