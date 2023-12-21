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Önce Toyota şimdi Honda: 2 milyon 500 bine yakın aracı geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) kaza riskini artıran bir yakıt pompası arızasından dolayı Honda'nın yaklaşık 2 milyon 500 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Önce Toyota şimdi Honda: 2 milyon 500 bine yakın aracı geri çağırdı
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Japon otomotiv devleri bugünlerde araçlarında "güvenlik sorunları" ile gündeme geliyor. Toyota'nın hava yastığı ile alakalı sorunlardan dolayı 1 milyon 120 bin aracını geri çağırmasının ardından bu kez de Honda otomobillerini geri çağıracak.

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Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) Honda'nın Amerika biriminin, sürüş esnasında motorun durmasına neden olan bir yakıt pompası arızası riski nedeniyle yaklaşık 2 milyon 500 bin aracı geri çağırdığını söyledi. Londra merkezli Reuters'da yer alan habere göre NHTSA konuya dair yaptığı açıklamada, sorunu gidermek için bayilerin yakıt pompası modülüücretsiz olarak değiştireceğini söyledi.

2018-2020 arası en popüler markaları kapsıyor

Geri çağırma, Japon otomobil üreticisinin 2018-2020 Honda Accord, Civic, CR-V, HR-V, Ridgeline, Odyssey ve diğer bazı Acura modelleri gibi en popüler modellerinin belirli modellerini içeriyor. Araç sahiplerine bildirim mektuplarının önümüzdeki yılın Şubat ayına kadar postalanması bekleniyor.