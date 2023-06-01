Amazon "gizlilik ihlali" nedeniyle 30,8 milyon dolar ödeyecek

Amazon, popüler sesli asistanı Alexa'nın çocukların seslerini ve yer bilgilerini kaydettiğine dair Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) suçlamalarını çözmek için 25 milyon dolarlık ceza ödeyecek.

Şirket bundan hariç, kameralı kapı zili üreten Ring'e dair gizlilik ihlali suçlaması için de 5,8 milyon dolarlık ödeme yapacak.

Alexa'ya dair adım, Amazon'a veri silme uygulamalarını elden geçirmesini ve daha katı, daha şeffaf gizlilik önlemleri almasını emrediyor. Ayrıca teknoloji devini, insanların hava durumunu kontrol etmekten oyun oynamaya ve müzik listesi oluşturmaya kadar birçok şey için kullandıkları internete bağlı dijital asistanı tarafından toplanan belirli verileri silme zorunluluğu getiriyor.

Ring davasında ise FTC, Amazon'a ait şirketin personelinin ve yüklenicilerin kullanıcılara ait özel videolara erişimine izin verdiğini ve hackerların bazı hesapların kontrolünü ele geçirmesine yol açabilecek sıkı olmayan güvenlik tedbirleri uyguladığını belirtti.

Amazon, California merkezli Ring'i 2018'de satın aldı ve FTC tarafından iddia edilen ihlallerin çoğu, satın alma işleminden öncesine dayanıyor. FTC'nin emri uyarınca, Ring'in tüketici geri ödemeleri için kullanılacak 5,8 milyon dolarlık meblağı ödemesi gerekiyor.

Amazon ise FTC'nin hem Alexa hem de Ring hakkındaki iddialarına katılmadığını bildirerek yasa ihlali suçlamasını reddetti.

Seattle merkezli şirket, "Cihazlarımız ve hizmetlerimiz, müşterilerin gizliliğini korumak ve müşterilere deneyimleri üzerinde kontrol sağlamak için tasarlandı." açıklamasını yaptı.