Microsoft'a 20 milyon dolar para cezası

Federal Ticaret Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada Microsoft’un 20 milyon dolar para cezası ödeyeceğini bildirdi. FTC gerekçe olarak çocukların gizliliklerinin ihlal edildiğine işaret etti. Ebeveynlerinden izin alınmadan hiçbir çocuğun verilerinin 3. taraf kişilerle paylaşılamayacağının altını çizdi.

Yayınlanan rapora bakıldığında Microsoft’un Xbox oyun sistemine kayıt olan çocukların verilerini toparladığını ve bunları reklam verisi olarak kullandığı görüldü.

Federal Ticaret Komisyonu da bu sebeple Tüketiciyi Koruma kapsamında Xbox için yeni önerilerde bulundu. Konuyla ilgili olarak da Tüketiciyi Koruma Bürosu direktörü Samuel Levine yaptığı açıklamada, “Önerdiğimiz karar, ebeveynlerin Microsoft Xbox’ta çocuklarının gizliliğini korumasını kolaylaştırıyor ve Microsoft’un çocuklar hakkında hangi bilgileri toplayıp saklayabileceğini sınırlıyor” dedi.

Açıklamanın devamında ise “Bu eylem aynı zamanda çocukların avatarlarının, biyometrik verilerinin ve sağlık bilgilerinin COPPA’dan muaf olmadığını açıkça ortaya koymalıdır.” ifadesine yer verdi. COPPA’da aslında yukarıda belirttiğimiz yaş sınırlamalarını içerisinde bulunduran bir kural. 13 yaşından küçük tüm kullanıcıların verileri ebeveyn izni olmadan işlenemez. Ancak Microsoft 2015-2020 yılları arasındaki 5 yıllık dilimde bu kuralı ihlal etti.

Konuyla ilgili olarak Microsoft hatasını kabul etti. Federal Ticaret Komisyonu’ndan gelen kararları uygulayacaklarını belirtti.