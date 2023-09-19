Tiktok ile Wikipedia arasında iş birliği

TikTok'un kullanıcı tabanı artık uygulamayı, yerel yemek seçenekleri ve haber güncellemeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler için bir arama aracı olarak kullanıyor.

Verge'de yer alan habere göre, Tiktok'taki çeşitli konulara ilişkin arama sonuçlarında Wikipedia bağlantıları keşfedildi.

TikTok'un sözcüsü Zachary Kizer, kullanıcılara uygulama içi bilgiye erişim sağlamak için TikTok ile Wikipedia arasındaki iş birliğini resmi olarak kabul etti.

Kizer, bu özelliğin birkaç aydır faaliyette olduğunu belirtirken, şirketin resmi bir duyuru yapmadığı anlaşılıyor.

Wikipedia eklentisi, kullanıcılar sayfayı aşağı kaydırdıkça uygulama içi arama sonuçlarında görünüyor.

İlgili videoların arasına yerleştiriliyor ve kullanıcı sonuca tıkladığında doğrudan Wikipedia'ya yönlendiriliyor.