Türkiye'deki tüm Apple ürünlerine zam geldi

Türkiye’de satışta olan tüm Apple ürünlerinin fiyatları yüzde 10 oranında arttı.

Zam, özellikle iPhone 14 serisine 3.000 TL'den fazla fiyat artışı olarak yansıdı.

Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye yükseldi. iPhone 14 Plus'ın 128 GB'lık en düşük modeli 36.999 TL'den 39.999 TL'ye, 512 GB'lık en yüksek modeli 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi. M2 işlemcili MacBook ise 32 bin 500 TL oldu.

iPhone 14 serisi en son ocak ayında zamlanmıştı.