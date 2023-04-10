Premiere Vision’a ‘ayrımcılık’ resti

Esra Özarfat

BURSA - Dünyadaki en önemli tekstil fuarı olarak gösterilen ve Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Premiere Vision fuarının hazırlıkları devam ederken Türk tekstilciler, ‘ayrımcılık’ yapıldığı iddiasıyla fuar yönetimine tepki gösterdi. Fuar katılımcısı firmalar kendi sosyal medya hesaplarından “Fashion without borders” sloganıyla “Türk tekstil firmaları olarak Paris Premiere Vision fuarının yapmış olduğu coğrafi ayrımcılık nedeniyle toplu olarak fuara katılmayı reddediyoruz” paylaşımları yapmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre fuar yönetimi her yıl ürün kategorilerine göre düzenlediği fuarı bu yıl coğrafyaya göre planlama kararı aldı. Alınan bu kararda son dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye kayan siparişlerdeki artış ile İtalya’nın pandemi sonrası eski gücünü toplayamamasının etkili olduğu, kararın İtalyanların fuar yönetimine yaptığı baskısı neticesinde alındığı öne sürüldü.

Bu yıl 4-6 Temmuz’da düzenlenecek olan fuar öncesi yaşanan gerginlik sonrası Türk firmaların katılmama kararlarını dilekçelerle resmi şekilde de bildirmelerinin ardından fuar yönetiminin Türk tekstil sektörünün çatı kuruluşlarıyla görüşmelere başladığı, fuara katılmaya ikna etmeye yönelik çeşitli seçenekler sundukları öğrenildi.

Türkiye, Fas ve Pakistan ile aynı salonda yer almayacak

EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan tekstilciler, dünyanın en önemli tekstil fuarlarından kabul edilen Premiere Vision’da “Avrupa Birliği ülkeleri” ve “diğerleri” şeklindeki bir ayrımcılığı kabul etmediklerini, Türkiye’nin Çin, Kore, Hindistan, Pakistan, Fas, Mısır gibi ülkelerle ayrı bir salonda yer alması kararını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Sektörün çatı kuruluşu tarafından katılımcı firmalara gönderilen ankette “Çoğunluk katılmazsa katılım sağlamayacağım”, “Katılım sağlayacağım” şeklinde iki seçenek sunulduğu, tekstil firmalarının çoğunun katılmama yönünde karar aldığı ifade edildi.

Öte yandan bazı tekstilciler Premiere Vision fuarına katılmama kararı alan firmaların sonraki süreçte yeniden bu fuara katılmalarında zorluklar yaşanabileceğine işaret etti. Fuara katılmama yönünde toplu bir karar almanın zor olacağını, yabancı ortaklığı bulunan firmaların fuara katılmak zorunda kalacağını belirten yetkililer, her yıl benzer sorunların yaşandığını ifade ederek, “Baktığınız zaman Almanya’daki fuarlarda da benzer uygulamalarla karşılaşıyoruz. Katılmamakla bunu çözemeyiz. Mücadelemizi içeride vermeliyiz” diye konuştu.

Dünyanın en önemli tekstil fuarı olarak gösterilen Premiere Vision Paris’e geçen yıl Türkiye’den 212 firma katılım sağladı. Türkiye tekstil sektörünün kalbi olan Bursa’dan ise fuarda 57 firma yer aldı. Premiere Vision Paris fuarı 1973 yılından bu yana yılda iki kez düzenleniyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) da Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmaları fuarlarla buluşturuyor. Yetkililer, bu yıl fuara yapılacak heyet ziyaretiyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını, yönetimden bu yönde bir karar çıkmadığını belirtti.