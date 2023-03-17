Altınsu Tekstil, atıkların tamamını kumaşa dönüştürüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Doğal kaynakların hızla azalması küresel boyutta bir sorun haline gelirken dünya genelinde tüm sektörlerde yeniden kullanım talepten ziyade zorunluğa dönüştü. Tekstil sektöründe de elyafın geri kazanımı önemli bir boyut kazandı. 2 farklı lokasyonda 50 bin metrekareyi aşan kapalı alan üzerine kurulan Altınsu Tekstil, 550 kişilik istihdamı ile tekstilde sürdürülebilirlik ve dönüşüm kısmındaki çalışmalarına hız verdi. Pet cips üretimi, iplik, dokuma ve boyahane olmak üzere dört ana faaliyet yürüten firma ‘sürdürülebilir üretim’ anlayışı ile polyester tekstil atıklarını ve pet şişe kırıklarını yeniden dönüştürerek bunları polyester ipliğin hammaddesi olan cips formuna, cipsin ipliğe, ipliğin de kumaşa dönüşümünün ardından kumaşın boyama ve bitim işlemleri ile entegre bir üretim sağlıyor. Proseslerin tamamını bünyesinde yürüten Altınsu Tekstil, yerli üretime katkıda bulunmanın yanı sıra hem küresel tedarikçilere bağımlılığı azaltıyor hem de lojistik faaliyetlerden kaynaklı karbon salınımını azaltmış oluyor.

“Atık geri dönüşümümüz yüzde 100”

Sürdürebilir bir dünya için doğa dostu alternatifler geliştirerek, çevreye duyarlı üretime özen gösterdiklerini belirten Altınsu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altınsu, “Sürdürülebilir üretim sürecimizde üretim sırasında oluşan atıklarımızın yeniden işlenerek, birinci kalite üretime kazandırılması ile tekstil atıklarımızı sıfıra indirdik. Yaptığımız son çalışmalarla yüzde 70 olan atık geri dönüşümünü yüzde 100 seviyesine çıkardık. Recycle üretim hattımızla birlikte boyalı ve boyasız tüm formlarda polyester tekstil atıklarının geri kazanımı mümküm. Sevk ettiğimiz her ürünün atığını geri alıp yeniden kumaşa çeviriyoruz. Bursa’daki polyester üreticilerin atıklarını da toplayıp yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 85’i geri dönüştürülmüş malzeme ile yapılıyor. Bu kapsamda bazı global markalar ile sıfır atık projeleri de yürütüyoruz” dedi.

“Makineler kuruldu”

Altınsu Tekstil’de her prosesin uluslararası standart kapsamında belgeli olduğunu belirten Hasan Altınsu, “Tüm ürünlerimizi belgeleyebilen bir kurumuz bunun yanı sıra ihtiyacımız olan hammaddenin tedariki konusunda belediyeler ve bazı kurumların yanı sıra yurtdışı ile de görüşüyoruz. Yurtdışından hammadde tedariki gerekirse diye atık ithalatı belgesi de aldık. Tamamen tekstilde yer alıp bu proseslerin tamamını bünyesinde yapan bizden başka firma yok. Geri dönüşüm kısmındaki yatırımlarımızın ikinci ayağı olan pet yıkama ve kırma hattı konusunda da makinelerin kurulumlarını gerçekleştirdik. Hattaki eksiklerin tamamlanmasıyla 2 ay içerisinde onları da devreye alacağımızı düşünüyorum. Renkli atıkları belli bir büyüklükte toplayabilirsek o malzemeden elde edilen ürünle boyahane aşamasını da es geçebilmemiz söz konusu. Bu hattın tamamlanmasıyla tekstil dışında polyester atıklarının da geri kazanımı mümkün hale gelecek” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın siparişi Uzak Doğu’ya kaydı”

Birçok global markayla çalıştıklarını hatırlatan Altınsu, “Temmuzda Paris, eylül ayında da İngiltere’de fuarlara katılacağız. Bursa’daki fuarda da yer almıştık. Bir yandan geri dönüştürülmüş üretim konusunda kendimiz geliştirirken diğer yandan tanıtım ve yeni pazarlar konusundaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Avrupa resesyon ile yaşadığı durgunluğu üzerinden attı ama yaşadığımız maliyet artışları nedeniyle ülkemiz cazibesini kaybetti. Enerji tarafında yapılan indirimler bir nebze de olsa rahatlattı ama halen siparişlerin büyük kısmı uzak doğu ülkelerine gidiyor” dedi.