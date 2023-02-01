Beko Mısır, 100 milyon dolarlık fabrika inşaatına başlıyor

Beko, Mısır'da fabrika inşaatına başlıyor. Beko Mısır’dan yapılan açıklamada ana üretim sahası ve idari binalardan oluşacak inşaatın 10 ayda teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

Sıfır atık sistemi ile tasarlanan fabrikada atık yönetimi, geri dönüşüm, su tasarrufu teknolojisi ve yenilenebilir enerji uygulamalarına yer verilecek. Açıklamada, şirketin tesis için LEED Gold sertifikasını hedeflediği de ifade edildi.

Beko Mısır Genel Müdürü Ümit Günel, yeni fabrikanın yerel tedarikçi ekosistemlerini geliştirirken hükümetin endüstriyel yerelleştirmeyi yönlendirme ve Mısır'ı denizaşırı pazarlara üretim ve ihracat merkezi haline getirme konusundaki uzun vadeli stratejisini destekleyeceğini söyledi.

Yıllık 1,5 milyon beyaz eşya kapasitesine sahip olacak fabrikanın 2023 yılı sonunda üretime geçmesi bekleniyor. Üretiminin yüzde 60'tan fazlası Avrupa ve Ortadoğu'ya ihraç edilecek fabrikanın ilk etabının çevre dostu ocak ve buzdolabı üretimine ayrılması planlanıyor.