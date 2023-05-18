Borsaya iki yeni şirket: İlk işlemlerde primli

İSTANBUL / EKONOMİ

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Borsa İstanbul’da bugün işlem görmeye başladı. "BIENY" koduyla işlem görmeye başlayan Bien Yapı'nın halka açıklık oranı yüzde 20; halka arz büyüklüğü ise 3,1 milyar TL oldu. "KAYSE.E" koduyla işlem gören Kayseri Şeker'in halka arz büyüklüğü ise, 1,7 milyar TL oldu.

Bien Yapı yüzde 2'nin üzerinde yükselişte

Bien Yapı, ilk işlemlerde yüzde 0,37 oranında yükselirken, hisse fiyatı 45,22 TL oldu. Şirketin payları gün içinde en yüksek 45,22 TL'ye kadar tırmandı ve saat 14.29 itibarıyla yüzde 2,80 yükselişle 43,96 TL'de işlem görüyor.

Kayseri Şeker açılışta tavan oldu

Kayseri Şeker, açılışta tavan fiyatı olan 17,89 TL'ye yükseldi. Şirketin payları şu dakikalarda ise, yüzde 6,50 oranında yükselişle 17,33 TL'de işlem görüyor.

Borsa İstanbul kararsız

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 4681 puandan başlarken; kararsız bir seyirde ilerliyor.

Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki iki işlem gününde oldukça sert hareketlere sahne olurken; daha sakin bir seyre yöneldi. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 20 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4681 puana çıktı. BIST 100 endeksi, 4699-4583 bant aralığında hareket ederken; saat 14.20 itibarıyla yüzde 1,55 düşüşle 4589 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4750 ve 4900 seviyeleri direnç, 4600 puan destek bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,48 ve yüzde 1,49 oranında kayıpla işlem görüyor.