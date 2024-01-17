Burger King’in sahibi, Carrols Restaurants Group'u satın alıyor

Restaurant Brands International, Carrols Restaurants Group'u 1 milyar dolara satın alıyor. Restaurant Brands International Inc ve Carrols Restaurant Group yaptıkları ortak açıklamada.

RBI'nin Carrols'un ihraç edilmiş ve halihazırda RBI veya iştirakleri tarafından elde tutulmayan tüm hisselerini hisse başına 9,55 dolar karşılığında satın alması için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Fiyat, Carrols'un 12 Ocak 2024 itibariyle 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yüzde 23,1 ve 12 Ocak 2024 kapanış fiyatına göre yüzde 13,4'lük bir primi temsil ediyor.