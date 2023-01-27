Casper'dan öğrenciler için tatil rehberi

Oyun dünyasının birbirinden farklı ve benzersiz evrenleri, yarıyıl tatiline giren ve biraz olsun kafasını boşaltmak isteyen öğrencileri cezbediyor. Tüm kullanıcılarının beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik binlerce konfigürasyon seçeneği sunan Türkiye'nin teknoloji markası Casper, yarıyıl tatilinde hangi oyunları oynayacağına karar veremeyen öğrenciler için en heyecan verici seçenekleri sıraladı.

Sporseverlerin ilk tercihi NBA ve FIFA oluyor. İster laptop ister masaüstü oyun bilgisayarlarına sahip olsun, tüm öğrencilerin en büyük tutkusu olan futbol ve basketbola ilgileri çok yüksek. Tüm öğrenciler, yeşil sahalarda en heyecanlı dakikaları FIFA 2023 ile yaşayabilir veya NBA 2K23'ün MyCareer moduyla dünyanın en iyi oyuncularına karşı kendilerini kanıtlayabilir.

Eğer hız ve macera aranıyorsa, Forza Horizon 5 de seçenekler arasında. Dünyanın en mükemmel arabalarıyla nefes kesici bir deneyimi, Intel'in 11. ve 12. Nesil işlemcileriyle NVIDIA'nın RTX ekran kartları ile donatılan Excalibur oyun bilgisayarlarında yaşamanın tam vakti.

Su altında benzersiz bir deneyim yaşamak isteyenlerin ilk tercihi Subnautica. Yabancı bir okyanus gezegeninde, heyecan dolu bir macera meraklılarını bekliyor.

Video oyun sektörünün en etkileyici oyunlarından bir tanesi hiç kuşkusuz God of War. Öyle ki hem oyun konsollarında hem de PC'de en çok oynanan oyunlar listesinde ilk sıralarda. Olimpos tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçerken Kratos, İskandinav tanrılarının arasında sıradan bir insan olarak yaşamını sürdürüyor. Bu sert ve acımasız dünyada Kratos'u bekleyen maceralara eşlik etmek mümkün.

Yarıyıl tatilinde izlenecek film ve dizi önerileri

Tüm öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatilinde laptopunu açan ve "Bugün hangi filmi veya diziyi izlesem?" diye düşünen öğrenciler için en iyi film ve dizi önerisi Casper'dan geliyor.

Filmlerin içinde kaybolmak isteyenler: Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar arasında kurduğu dünyayı anlatan Esaretin Bedeli, izleyenlere umut oluyor. Avatar: Suyun Yolu, çıkışından haftalar geçmesine rağmen gişedeki ivmesini sürdürüyor ve dünya çapında hasılat rekorları kırmaya devam ediyor. The InBESTigators, 4 arkadaşın macera dolu serüvenine odaklanıyor.

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur ürünlerine ve oyuna dair her şeyi bulundurduğu dünyasına casper internet sitesinden ulaşılabiliyor.