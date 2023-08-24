DİMES’in İK uygulamalarına 5 kategoride mükemmellik ödülü

Meyve suyu ve içecek şirketi DİMES, iş uygulamalarıyla küresel ödül programlarında başarısını sürdürüyor.

DİMES İnsan Kaynakları Departmanı işe alım, çalışan motivasyonu ve bağlılığı, yetenek yönetimi odaklı projeleriyle alanında en büyük ve en prestijli küresel platform olarak kabul edilen Brandon Hall Group Mükemmellik Ödüllerinde 1’i Altın, 4’ü Gümüş olmak üzere 5 farklı kategoride 5 ödüle birden adını yazdırdı.

Dünya çapında 10 binden fazla kuruma araştırma ve danışmanlık hizmeti sunan Brandon Hall Group’un Mükemmellik Ödülleri programında, dünyanın önde gelen şirketlerinin insan kaynakları uygulamaları, uluslararası bağımsız sektör uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor.

DİMES’in ürünleriyle olduğu gibi iş yapış modelleri ve insan kaynakları uygulamalarıyla da küresel markalarla rekabetin güçlü oyuncusu olduğunu vurgulayan DİMES İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) Yelda Tavlan, “Geçtiğimiz yıl 3 ödüle birden adımızı yazdırdığımız Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri’nde bu yıl 5 ödül kazanmış durumdayız. DİMES şirket kültürü ve stratejik hedeflerimize yönelik geliştirdiğimiz özgün nitelikli uygulamalarımızın Brandon Hall Group Mükemmellik Ödülleri gibi saygın paylaşım platformlarında ön plana çıkması bizlere gurur veriyor, daha iyisini yapma azmimizi teşvik ediyor.” dedi.