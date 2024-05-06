E-Mak Makine Avrupa pazarında büyüyor

Ömer Faruk Çiftçi

Paris - Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen İntermat 2024 fuarında EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan E-Mak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, asfalt ve asfalt makinaları sektöründe her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini ve Avrupa ülkelerine ihracatı artırmayı başardıklarını söyledi. Yılda yaklaşık 30 adet anahtar teslim asfalt plenti ürettiklerini ve bunun yüzde 50’ni dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiklerini belirten Gencer “Hedef pazarlarımız Avrupa, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri. Çok şükür ki Avrupa’nın önde gelen ülkeleri Almanya, İngiltere, Yunanistan, Danimarka ve İspanya’dan sonra Fransa’ya da fuarda makine satmayı başardık. Geliştirdiğimiz teknolojilerle asfalt üretiminde çığır açmaya devam ediyoruz. Asfalt fabrikalarımızın karbon ve emisyon değerleri Avrupa normlarının altında. Bu da bizi rekabette öne taşıyor. Satış yapana kadar büyük zorluk yaşıyoruz. Sonrasında fabrikalar üretime başlayınca çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu da bize güç veriyor. Avrupa pazarını geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Hamle programı ile ‘freze’ üretecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hamle programı kapsamında Türkiye’de ilk kez asfalt dönüşümünde kullanılan freze makinesini üretecekleri bilgisini veren Gencer, “Dünyada dördüncü üretici olacağız. Freze makinesi ile asfalt geri dönüşümü sağlanacak ve ekonomiye kazandırılacak. Temmuz ayında ilk makinayı üretmiş olacağız. Freze üretiminde Makine İmalatçıları Birliği üyesi üretici dostlarımızın büyük desteklerini gördük. Osmanlı’daki lonca modeli bir yardımlaşma örneği sergilediler. Kendilerine minnettarız. Makinanın en önemli parçalarından biri redüktördür. Bu redüktörü Yılmaz Redüktör firmasında Ender Yılmaz beyin büyük katkı ve desteği ile yerli olarak ürettik ve önemli bir ithalat kalemini yerlileştirdik” diye konuştu.

Yeni fabrikada ‘meslek lisesi’ de olacak

Freze makinasının seri üretimi için Başköy’de yaklaşık 170 bin metrekarelik bir alanda fabrika kuracaklarını dile getiren Gencer, ‘Başköy’de halihazırda agrega üretim tesisimiz var. Burası grubumuzun bir anlamda test laboratuvarı. Makine fabrikasını da kurmaya karar verdik. Ayrıca kurucumuz Onursal başkanımız Nezir Gencer’in bir hayalini de burada gerçekleştireceğiz. Bizim sektörümüzde yetişmiş eleman sorunu büyük. Yeterli eğitim yok. Nezir beyin yıllardır hayali olan Meslek lisesini de fabrika içerisinde kuracağız. Buradan yetişecek insanlarımızı sektöre hazır hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Emre Gencer Simge Grup olarak toplam 400 çalışanla faaliyet gösterdiklerini, ihracata ağırlık vererek sürdürdükleri üretimle makine çeşitliliğini de sağlayarak gelecekte grup şirketi E-Mak’ı milyar dolarlık firmalar arasına sokmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.