Erbab Otomat, mükemmellik için akıllı sistemlere odaklandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son 5 yılda savunma sanayisinde önemli bir ürün gamına ulaşan ve dünyanın en hafif katlanabilir mayın dedektörünü üreten Erbab Otomat, ayrıca Ar-Ge yatırımları ile ürün gamını geliştirirken büyümesini de sürdürüyor. Geliştirdikleri mayın dedektörü konusunda yaptıkları anlaşma ile 2024’te şirketin büyüme ivmesi konusunda önemli bir süreç geçireceklerini belirten Erbab Otomat Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, “Son 2 yıldır yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağımız bir yıla başladık. Makine teçhizat ve tesis yatırımlarımızı tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde sadece anlaşmalar kapsamında üreteceğimiz ürünle ilgili 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Sadece Roketsan ile yaptığımız çalışmanın durumuna göre 5 eksen CNC yatırımları yapabiliriz. Bunların haricinde savunma sanayisi tarafında rutin üretimlerimize de devam ediyoruz. %40’lık bir büyüme ile kapattığımız 2023’ün sonunda yaptığımız anlaşmalar ile öngörümüz 2024’te büyümemizin %100’ün üzerine çıkması yönünde. Bu dönemde ayrıca geliştirdiğimiz patentli ürünler ile ihracatta Avrupa pazarına odaklanarak oradaki etkinliğimizi artırmak istiyoruz” dedi.

“TÜBİTAK destekli projeler sürüyor”

Ar-Ge merkezi kapsamında oluşturulan 3 adet projelerinin TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alındığını da hatırlatan Erdoğan, “Erbab olarak savunma sanayi, havacılık ve otomotive çalıştığımız için üretimde kalitenin hayati önemi var. Bu hususlarda mükemmelliği yakalamak için akıllı sistemlerden destek almak önceliğimiz. Güncelde devam eden projelerimizdeki amaç tezgâhtan çıkan parçanın, görsel ve ölçüsel kontrollerinin otomatik yapılarak sınıflandırılmasını sağlayan yerli imalat ve benzerlerinden ayıran ek özellikleri ile hayata geçirmek. Diğer bir projemiz de takım kırılmalarını yapay zekâ teknolojisini kullanarak önlemek ve sebeplerini sınıflandıracak üretici firmalarımızı ek maliyetlerden kurtaracak yerli çözümler bulmak. Bu projeler halihazırda devam ederken çıkan ara çıkıtılar makaleleştirilerek uluslararası konferanslarda sunuldu. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı sistemler günlük hayatımızın bir parçası haline gelirken Ar-Ge mühendislerimiz bu konuda projeler yazıyor. Mühendislerimizin ihtiyaç duyduğu eğitimler ve akademik gelişimleri için BTÜ, Uludağ Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi başta olmak üzere değerli hocalarımızdan danışmanlıklar alıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca patenti Erbab Otomat’a ait olan ER-FLEX malzemesi ile otomotiv, savunma ve inşaat gibi bir çok sektöre hafif ve dayanımı yüksek örme malzeme ile efektif çözümler sunduklarını söyledi.

“Prestijli fuarlar ile ürünlerimizi dünyaya tanıtıyoruz”

Erbab’ın savunma sanayisindeki yerini güçlendirmek adına çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “COMIT askeri mayın detektörümüzün yanı sıra, 5,56 mm'den 12,7 mm'ye kadar olan çeşitli kalibrelerde mermi çekirdekleri, 20 mm mühimmat gövdeleri, yeni nesil el bombaları, roket ve silah parçaları gibi ürünleri başarıyla üretiyoruz. Ürettiğimiz en büyük kalibre mermi gövdesi, ülkemizin yerli projesi olan 35 mm parçacık tesirli uçak savar mühimmat parçaları. Bu ürünlerimizin yanı sıra, COMIT mayın detektörümüzü tanıtmak ve savunma sanayi kabiliyetlerimizi sergilemek için bir dizi fuara katılım sağladık. Türkiye'de Saha Expo, IDEF, SEDEC ve Sınır Güvenliği Fuarları gibi etkinliklerde yer alırken, yurtdışında Eurosatory Paris gibi prestijli fuarlarda da ürünlerimizi sergileyerek dünya sahnesinde kendimizi tanıttık. 2024 yılında yurtdışı fuarlardan Rusya ve Polonya'da düzenlenecek fuarlara katılma planlarımız var. Ayrıca Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'nın düzenlediği ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük detektör ihale alımı olan mayın detektörü ihalesini kazandık. Bu başarı, sadece bir proje değil, aynı zamanda Bursa'nın savunma sanayi potansiyelinin ve Erbab'ın üretim kabiliyetlerinin bir göstergesidir” diye konuştu.

Türkiye’nin son dönemdeki savunma yatırımlarının dünya çapında ses getirdiğini söyleyen Ufuk Erdoğan, “Son yıllarda Türk savunma sanayisi, yerli ve milli üretim anlayışıyla önemli projelere imza attı. Savunma ve havacılık sanayinde dünya çapında tanınan bir aktör haline geldik. Milli Muharip Uçak (TF-X) projesi, Atak Helikopteri, Altay Tankı gibi projeler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ve bağımsızlığını vurgulayan önemli adımlar. Erbab olarak, son 5 yıldır parçası olmaktan gurur duyduğumuz bu yolda, varlığımızı daha da güçlendirme ve ülkemizin savunma kabiliyetlerine daha fazla katkı sağlama azmiyle, bundan sonraki süreçte de var gücümüzle hizmet vermeye hazırız” dedi.