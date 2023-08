Eşarj’dan elektrikli araç kiralama platformu Voltify ile işbirliği

Takip Et

Enerjisa Enerji’nin iştiraki şarj, 2023 yılı sonuna kadar 1000 istasyona ulaşma hedefinlerine yönelik yeni işbirliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Eşarj, müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için elektrikli araç kiralama platformu Voltify ile iş birliğine imza atıyor. Bu iş birliği sayesinde Voltify müşterilerine özel Eşarj kartları teslim edilerek, halka açık Türkiye’nin 65 şehrindeki 640’ın üzerinde Eşarj istasyonunda avantajlı kullanım imkânı sunulacak. Voltify web sitesi voltify.com.tr üzerinden kolayca istedikleri elektrikli aracı kiralayan müşteriler, Eşarj'ın geniş şarj ağına sahip istasyonlarında avantajlı bir şekilde araçlarını şarj edebilecekler.

İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, şunları kaydetti: “Elektrikli araçlar, çevre dostu teknolojileri ve düşük karbon salımı ile sürdürülebilirliğin temel taşlarından birini oluşturuyor. Elektrikli araç kullanımının bir macera olarak adlandırıldığı bir dönemi geride bıraktık. Artık toplum olarak sürdürülebilir bir dünya için ihtiyacın ne olduğunu ve buna yönelik hem bireysel hem de toplumsal olarak hangi aksiyonları almamız gerektiğini her geçen gün daha fazla anlıyoruz. Öte yandan Eşarj ve Voltify iş birliği ile elektrikli araç kullanımı sadece çevreci değil, fiyat ve deneyim avantajlı olacak. Voltify, Eşarj gibi sektöründe öncü bir şirket ve bu güçlü iş birliğinin her iki paydaşın müşterileri için ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eşarj ile Voltify'ın güçlü bir sinerji ile çarpan etkisini ortaya çıkartması, müşterilerimizin elektrikli araç kullanımına yönelik kafalarındaki soru işaretlerini kaldıracak ve bu alanda yeni fırsatlar doğuracak. Amacımız, daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmak ve müşterilerimize her zaman en iyi deneyimi sunmak.”