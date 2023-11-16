Event Gates, endüstriyel yapay görme ürünleri tedarikçisi olacak

EKONOMİ/BURSA

ULUTEK Teknopark firmalarından Event Gates, tamamen endüstriyel ortamlardan toplanan verilerle oluşturulan yapay zeka modelleriyle iş emniyeti çözümlerinde dünya çapında endüstriyel yapay görme ürünleri tedarikçisi olma hedefine doğru ilerliyor. Yapay zeka ile güvenlik çözümleri oluşturmak için yola çıktıklarını kaydeden Event Gates Kurucu Ortağı Funda Ergin, “Yapay zekamız, konvansiyonel makine emniyeti ürünleri ile çözülemeyen sorunlarını çözmemize imkan sağlıyor. Fabrikalarımızı tüm çalışanlar için güvenli hale getirmenin hepimizin görevi olduğuna her fırsatta dikkati çekiyoruz. Elimizdeki teknoloji ile sanayinin sorunlarına cevap verebildiğimizi gördük. Fabrikalarda geçirdiğimiz uzun Ar-Ge süreçlerinin sonunda Safety AI ve Quality AI ürünlerimizle öncü endüstriyel yapay görme şirketi haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

10 yıl içinde, sanayide göz kontrolüne dayalı olarak yapılan bir çok işin yapay zeka ile gerçekleştirileceği vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Ergin, “Dünya standartlarında endüstriyel yapay görme ürünleri tedarikçisi olmak hedefiyle çalışıyoruz. Müşterilerimizin bakım ve teknoloji ekiplerinin kurup devreye alabileceği ürünler geliştirmek ve maliyet avantajı ile hızla yaygınlaşmayı planlıyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için ürün geliştirme ekiplerimiz yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütürken diğer taraftan da standardizasyon çalışmalarında yer alarak yapay zekanın regülasyonuna katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.