Fitch, Pegasus'un kredi notlarını teyit etti

Fitch, yabancı Para (YP) cinsinden IDR'nın, Pegasus'un yüksek döviz geliri payı ve kolay erişilebilir döviz likiditesi nedeniyle Türkiye'nin 'B+' olan Ülke Tavanını bir kademe aşmakta olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "Notlar, Pegasus'un güçlü büyüme beklentileri, genç ve yakıt tasarruflu filosu ile sektör lideri maliyet tabanı ve kolay erişilebilir döviz likiditesi ile Türkiye'deki güçlü pazar konumunu (B+/Pozitif) dikkate almaktadır. Notlar aynı zamanda borçla finanse edilen büyüme stratejisinin doğasında var olan uygulama riskini, döviz (FX) riski içeren değişken ancak iyileşen faaliyet ortamını ve birçok benzerinden daha küçük boyutunu yansıtmaktadır." denildi.