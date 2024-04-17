İşbir Yatak, resim yarışmasıyla çocukların bayramını kutlayacak

İşbir Yatak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na özel resim yarışması düzenliyor.

“En Güzel Rüyanı Resmet” temasıyla düzenlenen resim yarışmasında çocuklar, gördüğü en güzel rüyayı aktardıkları resimle yarışacak. 7-15 yaş aralığında olan tüm çocuklar www.isbiryatak.com/en-guzel-ruyani-resmet başvuru adresinden yarışmaya katılabilecek. 23 Nisan 2024 tarihine kadar internet sitesinde bulunan formu doldurarak çizdikleri resimleri yükleyen çocuklar, yarışmaya katılmayı hak kazanacak. Yarışmaya katılım gösteren ve katılım şartlarına uygun olan tüm yarışmacıların hazırladığı resimler jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. 23 Nisan Bayramı’na özel yarışma sıralamasında ilk 23’e giren yarışmacılar hediyelerin sahibi olacak. Yarışmanın kazananları 30 Nisan tarihinde İşbir Yatak sosyal medya sayfalarında ve www.isbiryatak.com/en-guzel-ruyani-resmet sitesinde duyurulacak. Yarışmaya son katılım 23 Nisan 2024.

Yarışmanın birincisine X-Box Oyun Konsolu, ikincisine Samsung Tablet üçüncüsüne İşbir Yatak’tan Genç Set (baza & başlık & yatak) hediye edilecek. Deprem bölgesinde yaşayan çocukları mutlu etmek adına özel bir hassasiyet sergileyen İşbir Yatak, bu bölgeden yarışmaya katılan 5 çocuğa özel ödül kategorisinden bisiklet hediye edecek.

“En Güzel Rüyanı Resmet” resim yarışmasının ödülleri

1’inci X-Box (Microsoft Xbox Series S 512GB Oyun Konsolu + 3 Ay Gamepass Ultimate)

2’nci Samsung Tablet (Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128GB Tablet Grafit SM-X210NZAETUR)

3, 4’üncü İşbir Yatak’tan Genç Set (baza & başlık & yatak)

5,6,7’inci Nike Kalemlikli Sırt Çantası

8,9,10,11,12’inci Bisiklet (Ümit Bisiklet / 26 Jant)

13, 14, 15,16,17,18,19,20,21,22, 23’üncü İşbir Yatak’tan yastık

Deprem bölgesinden yarışmaya katılan 5 kişiye özel ödül kategorisinden bisiklet hediye edilecek.