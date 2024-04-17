ISS Türkiye’de iki üst düzey atama

ISS Türkiye’de organizasyonel yapılanma çalışmaları kapsamında üst düzey iki atama gerçekleştirildi.

Operasyonel Performans Başkanı olarak görev alan Gülfem Büyükkırcalı Ömerali, ISS Türkiye Chief Operations Performance Officer (COPO) olarak atandı.

Gülfem Büyükkırcalı Ömerali, ISS Türkiye ailesine katıldığı 2014 yılından itibaren gerek yurt içindeki, gerekse de yurt dışındaki paydaşlarla olan tüm süreçlerde etkin rol almış bir isim.

Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olan Ömerali, yüksek lisansını aynı alanda İsveç Lund Üniversitesi’nde tamamladı. ISS Türkiye’de kariyerine 2014 yılında Kalite Güvence Departmanında başlayan Ömerali, sırasıyla Global Management Trainee programı ile öncelikle Geçiş Süreçleri Yöneticisi , Mükemmellik Merkezi Direktör Yardımcısı, Direktörü ve Başkanı görevlerinde yer aldı. Gülfem Büyükkırcalı Ömerali, Mart 2024’ten itibaren COPO pozisyonuna getirildi.

Bir diğer atama ise İnsan ve Kültür Departmanında yapıldı. ISS Türkiye’nin büyüme hedefleri ile birlikte çalışanların da kariyer yolculuklarında ilerleme ve gelişimlerine dair ihtiyaçların büyümesi göz önüne alınarak İnsan ve Kültür Departmanının yeni bir yapılanma doğrultusunda iki ayrı başkanlık ile yönetilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Yetenek Yönetimi ve Eğitim - Gelişim Direktörü olarak görev alan Esra Zenginyer, İnsan ve Kültür Başkanı (YY&EG&MEG) olarak atandı. Esra Zenginyer, ISS Türkiye’de 2021 yılından bu yana görev yapıyor.

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Ekonometri bölümü, yüksek lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olarak tamamlayan Zenginyer, kariyerine 2005-2007 yılları arasında Garanti Bankasında başladı, 2007-2009 yılları arasında Deneyim Eğitim Kurumları İktisat & Finans grubu eğitmenliği ve koordinatörlüğü ile devam etti. 2009 yılından itibaren LC Waikiki’de Yurtiçi ve Yurtdışı Mağazacılık, Kurumsal Akademi ve Lojistik Merkezinde yer aldığı çeşitli görevler alan Zenginyer, Yetenek Yönetimi, Performans ve Eğitim Gelişim süreçlerinden sorumlu Müdür olarak görev yaptı. 2021 yılı itibari ile ISS Tesis Hizmetleri İnsan ve Kültür Departmanında Yetenek Yönetimi ve Eğitim Gelişim Direktörü olarak görev yapan Zenginyer, Mart 2024 itibarıyla Yetenek Yönetimi, Performans ve Organizasyonel Gelişim Süreçleri ve Eğitim Gelişim süreçlerinden sorumlu İnsan ve Kültür Başkanı olarak atandı.