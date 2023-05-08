Kardemir, hisse geri alım programı başlattı

Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Kardemir’den KAP’a yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulu tarafından, şirketin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle yatırımcıların korunması amacıyla geri alım programı başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 34 milyon 200 bin TL nominal değerli paya kadar geri alım yapılacağına, geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurul toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacağının belirtildiği açıklamada, “Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildi.” ifadesine yer verildi.