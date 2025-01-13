Kent Treyler ikinci önemli bayiliği aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Açıldığı günden bu yana treyler sektöründe önemli bir firma haline gelen Kent Treyler, bayilik ağını da genişletiyor. Türkiye’nin önde gelen tanker ve silobas üreticisi MAS Treyler ile bayilik anlaşması yapan Kent Treyler, aynı zamanda firmanın da yurt içi ilk bayisi oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kent Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ateş, “Kaliteli ürünler satmaktan asla taviz vermeyeceğiz. Güven veren firmalar ile iş birliklerimizi büyüterek devam edeceğiz. Bu bağlamda satış ürünlerimize silobas ve ADR’li aliminyum tanker de eklenmiştir. MAS Trailer’in bayiliğini alarak kaliteli ürünleri dost ve müşterilerimizle buluşturacağız” dedi.

“Kent Treyler ile işbirliğinden gurur duyduk”

MAS Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Çınar da, “Kıbrıs ve Gürcistan’da bayilik ağının oluşturulması sonrası yeni yılın ilk günlerinde yurt içinde ilk defa bir firmaya bayilik vererek yurtiçi bayilik atağını başlatmış olduk. Kent treyler ile bayilik sözleşmesinin imzaladık. Sektörümüzde önemli bir firma ile bayilik yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.