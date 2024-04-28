Koton’un halka arzında talep toplama tarihi belli oldu

Katon, halka arz başvuru kapsamında 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplanacak.

1988 yılında kurulan Koton, hazır giyim perakende sektöründe, kadın, erkek, çocuk, kategorilerinde ‘one stop shop’ olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar tasarlıyor ve satışını gerçekleştiriyor. Trend tasarımları özel koleksiyon iş birlikleri ve projelerle müşterilerine ulaştıran Koton, son 11 yılda 10 kez en beğenilen kadın markası seçildi. Merkezi İstanbul’da bulunan Koton, 7 bin 900’ü aşan personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.

Koton markasıyla 70 ülkede satış

Koton şimdi, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirme ve yatırımlarını büyütme hedefiyle halka açılıyor. Halka arza ilişkin onaylı izahname Koton’un kurumsal.koton.com.tr adresinde, konsorsiyum lideri İş Yatırım Menkul Değerlerin ve konsorsiyum eş lideri Ak Yatırım Menkul Değerlerin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı.

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjını yüzde 52, FAVÖK marjını ise yüzde 26,6 düzeyinde gerçekleştirildi.

Halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması planlanıyor

Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136 milyon 600 bin adet B grubu pay satışa sunulacak. Buna göre şirketin halka açıklık oranının yüzde 16,5 olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, yüzde 60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.