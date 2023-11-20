L’Oréal Türkiye’de üst düzey 3 atama

L’Oréal Türkiye’de 1 Kasım 2023 itibarıyla gerçekleştirilen üst düzey 3 atama ile L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü Mehmet Karamollaoğlu, SAPMENA Bölgesi'nde Tüketici Ürünleri Bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdürlüğüne, L'Oréal Türkiye Profesyonel Ürünler Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Volkan Yıldız, L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürlüğüne ve L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri İş Geliştirme Direktörü Bahadır İnanç ise L’Oréal Profesyonel Ürünler Bölümü Genel Müdürlüğüne getirildi.

ABD, Almanya, Türkiye ve Tayland'daki farklı sağlık ve güzellik şirketlerinde önemli görevlerde yer alan Mehmet Karamollaoğlu, 2018’de L’Oréal'e katıldı. Karamollaoğlu, 2019 yılında Çekya Bölgesi Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürü olarak atandı ve bölümün dönüşümüne yardımcı oldu. Ekim 2020'de atandığı Türkiye Kurumsal İletişim ve Tüketici Etkileşimi & Pazar İçgörü Direktörlüğü görevinde, şirketin itibarını güçlendirecek stratejiler oluşturdu, “Dünyayı Harekete Geçiren Güzellik” kampanyasını başlattı ve L’Oréal Türkiye’nin pandemi sonrası dönemde pazar ve tüketici anlayışını güçlendirdi.

Eylül 2021'de, Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürü görevine geçen Karamollaoğlu; değişken pazarları yönetme ve büyüme fırsatları bulma konusundaki uzmanlığını ve liderliğini daha da geliştirdi, etkileşimi ve iş birliği yüksek bir kültür oluşturdu. Ana ürünlere, dijitale, verimlilik getiren O+O aktivasyonlara, dijitalleştirilmiş satış organizasyonuna odaklanmayı önceliklendirerek büyük bir dönüşüme liderlik etti.

Volkan Yıldız

Volkan Yıldız, çok uluslu ve önemli FMCG şirketlerinde 14 yılı aşan satış deneyiminin ardından 2016 yılında L’Oréal Türkiye'ye katıldı. 2017-2021 yılları arasında bölümün Satış Direktörü olarak çeşitli ticari ve organizasyonel transformasyon projelerine liderlik etti ve bölümün büyüme yolculuğunda ekibi ile birlikte çeşitli pazarlara örnek olarak gösterilen “best practice” uygulamalar geliştirdi. L’Oréal Türkiye örnek bir "aktivasyon" ülkesi haline geldi, dünyanın en büyük 10 e-ticaret ülkesi arasına girdi ve yetenek geliştirme programlarını güçlendirdi.

Volkan Yıldız, Temmuz 2021'de Türkiye Profesyonel Ürünler Bölümü Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, liderlik ettiği inovatif dönüşüm projeleri, yeni iş modelleri ve anlam odaklı fayda projeleri ile L’Oréal iş ortaklarıyla birlikte sektörün dönüşümüne liderlik etti.

Volkan Yıldız, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Bahadır İnanç

14 yılı aşkın satış ve pazarlama deneyiminin ardından 2015 yılında L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü ailesine katılan Bahadır İnanç, farklı satış liderlik rollerinde, ticari mükemmellik ve verimlilik projelerine öncülük ederek organizasyonun modernizasyonu ve yeniden yapılanmasını sağladı. 2021 yılından bu yana sürdürmekte olduğu İş Geliştirme Direktörlüğü görevinde, dönüştürücü liderliği ile birlikte fonksiyonun yeniden tasarlanması, O+O transformasyon ve gelir büyütme yönetimi gibi süreçleri kurgulayarak bölümün büyümesine önemli katkılar sağladı. Bahadır İnanç, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Profesyonel Ürünler Bölümü Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.