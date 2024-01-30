Metin Gültepe’ye İşbir'de üst düzey görev

Metin Gültepe, 32 yıldır taşıdığı İşbir bayrağını 7 aylık bir aradan sonra yeniden devraldı. Gruba bağlı İşbir Sünger’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İşbir Sentetik Dokuma’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen Metin Gültepe, şirket bünyesindeki İşbir Sünger, İşbir Ziraat İşbir Yatak ve Ergo Yatak markalarının Genel Müdürü olarak atandı. Gültepe, yeni dönemde şirketin büyüme ve gelişme stratejilerini belirlemeye devam edecek.

2 bini aşkı çalışanıyla faaliyet gösteriyor

1968 yılında kurulan İşbir Holding; İşbir Sentetik, İşbir Sünger, İşbir Mewar, İşbir Yatak, İşbir Ziraat, Ergo Yatak, İşbir Yay, İşbir Online olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. 2 bini aşkın çalışanıyla toplam 250 bin metrekare kapalı alanda üretim, satış ve dağıtımını sürdüren İşbir Holding, Ankara, Balıkesir, İzmir, Çankırı ve Hindistan’da bulunan fabrikalarında üretim yapıyor.