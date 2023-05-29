Mubitek’e bir ödül de KALBİR’den

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan tasarım ve yazılım alanında faaliyet gösteren mühendislik firması Mubitek’e, bir ödül de Kalite Birliği Derneği’nden (KALBİR) geldi. KALBİR tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde Mubitek, "İnovatif Ürün Geliştirme En İyi Uygulama" ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Bursa merkezli KALBİR’den bu ödülü layık görülmek, başarımızın adında ‘kalite’ geçen bir kurum tarafından ödüllendirilmesi firmamız adına oldukça gurur verici” dedi.

Mubitek’in, önüne koyduğu hedeflerle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, bu dönem için uluslararası bildirilere ağırlık verdiklerini söylerken “Firmamızda istihdam ettiğimiz kalifiye personelimiz, iş alanımız dahilinde ulusal ve uluslararası bildiriler hazırlama konusunda da yetkin. İşte bu noktada da her geçen gün yaptıklarımızın ve yazdıklarımızın üzerine katıyoruz. Yazılan bildiriler aracılığıyla Mubitek’in marka algısına da katkı konduğunun farkındayız. İşte bu bakış açısıyla personelimizi teşvik ediyor, koşulsuz destekliyoruz. Hatta ve hatta teşvik olması adına çeşitli yarışmalarla, proje ve bildiri yazımı alanında rekabeti artırarak gelişimine olanak sağlıyoruz” diye konuştu.