Pakun, yıl sonunda 3’üncü tesisini faaliyete geçirecek

Müberra TAŞÇI

Pakun Samsun Bafra’daki merkezinin yanı sıra, 2017 yılı itibariyle 2’nci üretim tesisi olarak Başak Gıda firmasını bünyesine katarak Tekirdağ Çorlu’da faaliyetlerine hız kazandı. Bafra ve Çorlu’daki fabrikalarında yıllık 310 bin ton buğday kırma kapasitesi, 34 bin 600 ton buğday saklama deposu ve 2 bin 600 ton un stoklama kapasitesiyle dünya standartlarında üretim ve ihracat yapmaya devam ediyor.

İhracat hedeflerinin yanı sıra 2023 yılında konteyner sayılarını da arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Durgun, “Bugün ürünlerimizi 3 kıtada 40’tan fazla ülkeye ulaştırıyoruz. Ciro bazında yüzde 60 ihracat, yüzde 40 ise iç piyasaya un tedariki sağlıyoruz. 2021’de 49 bin ton olan ihracatımızı 2022 yılında 92 bin tona çıkardık. Yüzde 88’lik bir artışla ihracatta önemli bir başarı elde ettik. Afrika ülkeleri ve Venezuela başta olmak üzere, ekmeklik undan çok amaçlı unlara kadar geniş yelpazede un tedariki sağlıyoruz. Büyük gemilerle ihracat yapabilen sayılı firmalardan biriyiz. 2023’te ticaret yaptığımız ülkelere 5 yeni ülkeyi daha ekleyip, konteyner sayımızı da yüzde 110 oranında artırmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında kapasitemizi her anlamda aşarak bayrağı daha da yukarılara taşımak” dedi.

3’üncü tesisle birlikte dünya un sektörünün yenilikçi markası olacak

3’üncü tesisleriyle birlikte dünya un sektöründe adının geçeceğini ifade eden Durgun, sözlerine şunları ekledi: “Çorlu’da yeni kurulacak fabrikamızla birlikte üretim ve ihracat kapasitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2023 yılı sonunda devreye girecek 3’üncü tesisimizle üretim kapasitemizi yüzde 75 oranında artıracağız. Toplamda 3 fabrikamızda yıllık buğday kırma kapasitemizi üst seviyelere taşıyarak, yılsonunda un üretimimizi 200 bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılı sonunda devreye girecek 3’üncü tesisimizle yıllık buğday kırma kapasitemizi 550 bin tona çıkararak dünya un sektöründe bayrağımızı gururla dalgalandıracağız. 2022 yılı beklentilerimizin üzerinde bir yıl oldu. İç piyasada ve ihracat ürünlerinde, pazar taleplerine uygun olarak özel amaçlı un çeşitleri geliştirdik. Ekmeklik, yufkalık, pastalık, hamburgerlik, pizzalık ve benzeri gibi geniş yelpazedeki ürün çeşitliliğimizle dünya un pazarında adından söz ettiren bir marka haline geldik.”

Pakun, Ar-Ge ve inovasyon odağında çalışmalar yapıyor

Pakun, üretim yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve inovasyon odağında da çalışmalarına devam ediyor. Farklı ürünler geliştirilmesi için Ar-Ge’ye önem verdiklerinin altını çizen Durgun, “Sektörümüzde son yıllarda Ar-Ge’ye verilen önem giderek artıyor. Özellikle farklı ürünlerin geliştirilmesinde yoğun çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Pakun olarak biz de iç piyasada ve ihracat ürünlerinde, pazar taleplerine uygun olarak özel amaçlı un çeşitleri geliştiriyoruz. Yıllık ciromuzun yüzde 4’ünü Ar-Ge çalışmalarında kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Dünya gıda temini ve güvenliği konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz’

Durgun, küresel gıda tedarikinin istikrarı bakımından hayati öneme sahip Tahıl Koridoru Anlaşması bir kez daha uzatılmasıyla ilgili gelişmeleri de yorumladı. Durgun, “Türkiye'nin girişimleri sayesinde fiyatlar eski seviyelerine geriledi. Anlaşma piyasalarda güven telkin etmekle kalmadı aynı zamanda fiyat dalgalanmasının da önüne geçerek yüksek gelirli ülkelerin ham madde teminine devam etmesini ve düşük gelirli ülkelerin de güvenli bir şekilde gıdaya ulaşımını sağladı. Tahıl koridorunun açık tutulması ihracatın bundan sonraki dönemde de normal seviyelere ulaşmasına hizmet edecektir. Bu yeni dünya düzeninde insanların temiz ve güvenilir gıdaya zahmetsizce ulaşımının kritik önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu nedenle Pakun olarak Türkiye ve dünya un pazarındaki rolümüzün ne kadar önemli olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz’’ diye konuştu.