Petlas, ‘Uluslararası Akreditasyon Sertifikası’ aldı

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, uçak lastiklerine uluslararası kabuller için gereken birçok testi yapabilme yeteneğine sahip Lastik Deney Laboratuvarı ile başarılarına bir yenisini ekledi.

Petlas, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon Sertifikası’na layık görüldü. Bu sertifikasyonla üretilen uçak ve havacılık sektörüne ait lastiklerin uluslararası uygunluk onayını, Ulusal Akreditasyona sahip Lastik Deney Laboratuvarı’nda sağlayabilecek.

Dünya’da dördüncü Türkiye’de ilk

Daha önce Türkiye’deki tek akredite lastik test pistine sahip olan Petlas, bu alandaki yetkinliklerini bir adım daha ileriye taşıyarak milli havacılık lastiklerinin ürün onayını kapsayan Uluslararası Akredite Test Merkezi unvanını kazanan dünyada 4'üncü, Türkiye’de ise ilk marka oldu.

Alınan sertifikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Savunma sistemlerinde yerlilik oranının yüksekliği ve ürünün kritik parçalarına sahip olmak ülkeler açısından büyük önem taşıyor. Bu sertifikasyonla Petlas olarak, sivil ve askeri havacılık lastiklerinin kabul ve onay sürecinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyoruz. Bu sertifikasyonla ayrıca yerli olarak geliştirilen KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, Akıncı, Atak II, Gökbey gibi hava araçlarının lastiklerinin test süreçlerini dışa bağımlı olmadan kendi bünyemizde tamamlayabileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu belgeyle milli hava araçları projeleri için 15 farklı platformundaki 22 farklı lastiği üreterek, kullanımları için gereken sertifikalandırmayı da sağlayabildiklerini belirten Yalnız, “Böylece hava araçlarının hem lastiklerinde hem de uluslararası onay iradesinde dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz. TÜRKAK tarafından layık görüldüğümüz Ulusal Akreditasyon Sertifikası ile Türkiye’de bir ilke imza atmak bizim için çok onur ve gurur verici. Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki başarılarına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.