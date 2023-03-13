SabancıDX ve GOOINN, Avrupa’ya dijital ürünler geliştirecek

GOOINN ve SabancıDx, Avrupa pazarına ortak dijital ürünler geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen bu anlaşma kapsamında iki şirket, çözümü ve müşterisi doğrulanmış doğru teknolojik ürünü geliştirme ve yazılımı konularında birlikte çalışarak ilk etapta Avrupa pazarında yeri olacak dijital ürünler geliştirecek. Ayrıca bu kapsamda global insan kaynağı, pazarlama ve satış kanalları gibi güçlü kaynaklarını birleştiren iki şirket, SabancıDx’in insan kaynakları, satın alma ve finans alanlarında geliştirdiği dijital ürünlerini, GOOINN’in ise Inodash ürününün yayılımını yeni pazarlarda birlikte gerçekleştirecek

“Yeni nesil dijital ürünler ortaya çıkartmayı hedefliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GOOINN kurucusu Yavuz Çingitaş, müşterisi ve çözümü doğrulanmış yenilikçi ürünleri global pazarlarda hayata geçirme yetkinliklerini, SabancıDx’in sahip olduğu teknoloji ve ürünleştirme kabiliyeti ile birleştirdiklerini söyledi.

Çingitaş, “İlk etapta global pazarlarda faaliyet gösterecek, kullanıcılarının problem veya çözümüne tam karşılık gelen çözümler geliştirerek yeni nesil dijital ürünler ortaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bu ortaklığın nihai hedefi, Türkiye’nin global marka çıkarma vizyonuna katkı sağlarken aynı zamanda kullanıcıların problemlerini yerinde çözen dijital ürünler geliştirmek.” olduğunu söyledi.