“Sıfır atık için kaynağında ayrıştırma ve depozito sistemi şart!”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv ve elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda uzmanlaşan ve bu alanda Türkiye’nin en büyük tesislerinden olan ART Recycle bağlantılı alanlarda da yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Ömrünü tamamlamış otomobillerin geri dönüşümü konusunda çalışmaların tam gaz devam ettiğini bunun yanı sıra da yeni yatırımların hayata geçirildiğini belirten ART Recycle Genel Müdürü Gökhan Dursun, “Art Çevre ile müşterilerimize mühendislik alanında da hizmet vermeye başladık. Yakın zamanda faaliyete geçen ART Alüminyum ile de geri dönüştürülmüş alüminyumlarım işlenmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alüminyum tarafında elde ettiğimiz hammaddeyi ihraç ederek ülke ekonomimize bu anlamda da katkı sunuyoruz” dedi.

Geri dönüşüm konusunda katma değerli hammadde üretmek ve bunları ekonomiye geri kazandırmak adına yatırımlarına da devam ettiklerini belirten Dursun, “ART olarak evlerdeki çöplerle birlikte sadece Bursa’da senede yaklaşık 10 bin ton teneke kutunun çöplüklere gönderildiğini ve ekonomiye geri kazandırılamadığını saptadık. Bu teneke kutuları yeniden hammaddeye dönüştürmek adına Almanya’ya bir iş gezisi yaparak süreci halihazırda yürüten firmalardan bilgiler aldık. Akabinde de bu alanda kullanılacak bir yıkama-kırma hattı yatırımına imza attık. Yakın zamanda hattı devreye alarak bu alandaki etkinliğimizi de artıracağız” diye konuştu.

“Depozito sistemi hızlıca hayata geçirilmeli”

Son dönemde sanayi cephesinde ‘sıfır atık’ konusunda bilincin yükseldiğini hatırlatan Dursun, “Sanayi tarafında atık yönetimi görece daha kolay. Çünkü çevre yasaları, sınırda karbon uygulamaları ve atık yönetimi kanunları sanayicilerde çevre bilinci oluşturmaya önemli katkılar sundu. Sanayici firmasının devamlılığını sağlamak, ihracatta sorun yaşamamak adına bu süreçlere dikkat ediyor. Bu da o alandaki geri dönüştürülebilir atıkların yönetimini kolaylaştırıyor. Ama bizim asıl yönelmemiz gereken kaynak evlerde bulunuyor. ‘Sıfır Atık’ konusunda samimiysek kaynağında ayrıştırma konusunu gündeme almalıyız. 2008’de bu konuda yapılan çalışmalarla çok güzel sonuçlar almıştık. O dönemdeki uygulamalar gibi geri dönüşümü vatandaş nezdinde teşvik edici hususlar hayata geçirmeliyiz. Bunun en önemli adımı olarak da depozito sisteminin artık hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda gereken makineleri ülkemizdeki firmalar halihazırda üretiyor. Ama ihale ve uygulamalar konusundaki süreçleri hızlandırmamız gerekli” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm ve atık yönetimi ile ilgili yerel idarelerin de konuya aynı hassasiyetle yaklaşması gerektiğini söyleyen Gökhan Dursun, “Kaynağında ayrıştırma bu iş için çok önemli. Bununla birlikte ülkemizde Manisa gibi bazı şehirlerde atık ayırma merkezleri kurulmaya başlandı. Bursa başta olmak üzere kalabalık şehirlerimizde belediyelerin eli ile bu merkezleri kurarak gelen çöplerin içindeki geri dönüştürülebilir atıkları ayırıp yıkayıp hammadde olarak sisteme dahil edebiliriz. Bu aynı zamanda ciddi bir maddi kaynak oluşturacağı gibi önemli bir enerji tüketiminin önüne geçecek. Bütün bunlarla birlikte çöp stok sahalarına giden çöp miktarı azalacak. Bütün bunlar çevre için de oldukça önemli parametreler. İşin bir de üretim boyutu var. Bugün otomotiv sanayisinde yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı zorunlu. Bu hammaddeyi kendi içimizden karşılayamadığımız için üretici firmalar ithalat talebinde bulunuyor. Oysa bu ihtiyacı karşılayacak hammadde ülkemizde var. Kaynağında bu ayrıştırmayı yaparak başlayacağımız süreçte bu soruna da çözüm bulabilir, ekonomiye ilave bir değer olarak katabiliriz. Bununla birlikte çocuklarımıza bilinç aşılamak adına geri dönüşüm ve atık yönetimi konularını müfredata alarak eğitim alanında da adım atmalıyız” dedi.