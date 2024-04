Sunvital Enerji, ödülüne kavuştu

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Güneş enerjisi sektöründe önemli projelere imza atan Sunvital Enerji, Great Place to Work tarafından Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer alırken başarısını İstanbul’daki ödül töreni ile taçlandırıldı. Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Murat Kılıç, aldıkları ödülle ilgili “Şirketimizde çalışanlarımızın kendilerini mutlu ve motive hissetmeleri bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle, iş yerinde açık iletişim, takım çalışması ve her konuda yenilikçiliği teşvik eden bir ortam yaratmaya özen gösteriyoruz" dedi.

Ödülü tüm ekip adına teslim aldıklarını belirten Genel Müdür Onur Gicvan ise "Ekibimizdeki tüm kıymetli arkadaşlarımızın değerli katkıları ve oyları ile kazandığımız ödülü hepimizin adına teslim aldık. Ekip arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.