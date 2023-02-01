Vodafone Türkiye’den 6,8 milyar liralık servis geliri

Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılının 3. çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı. Buna göre, Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirketin servis gelirleri 6,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye'nin bu dönemde mobil abone sayısı 24,6 milyona, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27,9 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 73,4’ünü oluşturdu ve 18 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.



Bu dönemde şirketin Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,9 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 324 milyon oldu.

2022-23 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,8 artışla 1.033 petabyte'a yükseldi.

Dijital servislerde büyüme devam etti

Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunda Market Yanımda satışları dahil toplam satışlar 3,8 milyonu geçerken, platformun ziyaret edilme sayısı 150 milyona yaklaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 4,3 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 6,1 milyona, aylık sohbet sayısı ise 21 milyona yükseldi.

2022-23 mali yılının 3. çeyrek performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Makroekonomik koşulların etkisiyle yüksek artış gösteren maliyetlerimize rağmen hedeflerimize paralel olarak büyümemizi sürdüreceğimize ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.