WD Grup, büyümesini showroom’lar ile sürdürüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Watan Design markası ile Ortadoğu, Avrupa, Kanada, Afrika ve Körfez ülkelerine anahtar teslim otel projeleri hazırladıklarını söyleyen WD Grup Otel Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Güner Düzel, Suudi Arabistan’ın önemli bir Pazar olduğunu ve bölgede birçok yeni proje hazırladıklarını söyledi. Suudi Arabistan’ın son dönemde önemli turizm yatırımları yaptığına dikkat çeken Düzel, “Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi gerilimin sona erip oradaki pazarının yeniden açılması bizim için önemliydi. Bölgede devam eden vizyon projeler ile birlikte ülkenin hac turizminin dışında da cazibe merkezi olmak için çalışmalar yapılıyor. Kızıldeniz kıyısında kurulan yeni bir kent projesi var mesela orada 2 milyon dolarlık bir proje yürütüyoruz. Suudi Arabistan’da önemli yatırımlar yapılıyor ve sektörümüz açısından da cazip bir noktaya dönüşmüş durumda. Tabii ki bir tek WD Grup olarak sadece Suudi Arabistan’da yer almıyoruz. Kanada, İngiltere, Macaristan, Uganda, Nijerya, Ruanda, Liberya, Malta, Ürdün ve Dubai’de de birçok projeyi 2022 yılında hayata geçirmiştik. Bu yıl pazarlarımıza Kamerun ve Tanzanya’yı dahil ettik. Tacikistan’da bir proje ile görüşüyoruz. Kanada ve Macaristan’da projelerimiz sürekli olarak devam ediyor” dedi.

“Mevcut tesisimiz yetersiz kaldı”

Yaptıkları projeler ile birçok ülkede yer aldıklarını ve bazı ülkelerde partner şirketler ile kendilerine güç kattıklarını belirten Düzel, “Biz bütün üretimini kendisi yapan ve kaliteden asla ödün vermeyen bir firmayız. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Dubai ve Macaristan’da showroom kurmak için bir çalışma başlattık. Akabinde önem verdiğimiz pazarlardan olan Kanada’da da benzer bir hamle yapmak için görüşüyoruz. Hilton’un uluslararası tedarikçisiyiz ve birçok ülkede birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları işin bir ekip çalışması olduğunu belirten Düzel, “Makine ve insan gücünün doğru kullanılması üretim ve kalitede çok önemli bir rol üstleniyor. Mimari ekibimizi belirli tarihlerde yurt dışı projelerine göndererek yabancı ülkelerdeki trendleri görmesini ve bu kazanımları hem firmamıza hem de ülkemize değer olarak aktarmalarını sağlıyoruz. Şu anda 10 bin metrekarelik alanda üretimimize devam etsek de bu alan bize yetersiz gelmeye başladı. Alternatif sanayi alanlarda kendimize çok daha büyük bir yer arayışımız var. Bununla birlikte günceli de takip edebilmek adına makine yatırımlarımız da sürdürüyoruz” diye konuştu.