Lale Orta’dan eleştirilere yanıt: Kimseye baskı yapmadım

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta, hakkında çıkan iddialara canlı yayında yanıt verdi. TRT Spor yayınında açıklamalarda bulunan Orta, ”Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz.” dedi.

Lale Orta’nın açıklamaları şu şekilde:

“Hiçbir şekilde, hiç kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum. Donk’un pozisyonunda kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Sorun şuydu, televizyonda pozisyonu seyrettiğimde kırmızı kart olarak olması gerektiği söylendi. Ben tabii ki, hakemlerinden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim.”

Manipülasyonum söz konusu olamaz

”Gösterilen görüntü, uzak bir kameradan. Tamamen basıp basmadığı anlaşılmıyor ama anlatılan şey sanki basılmış gibi yorumlanıyordu. Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla ve asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz. Tamamen bir pozisyonu siz daha detaylı gösterilsin ve herkes anlasın ki orada bir kırmızı kart yok. Sadece gösterilmeyen o açıyı, o pozisyonu daha iyi anlatan açının verilmesinin gerekliliği düşündüm. Hiçbir programa, bir baskı asla ve asla yapmadım. Ne bana yakışır, ne akademisyenliğime yakışır. Adaleti savunan bir insanım. Görülmeyen başka bir pozisyon olursa başka bir maçta yine aynı şekilde davranacağım”

Önemli olan adalettir

“Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz. Benim için en önemli şey, adalettir, dürüstlüktür, şeffaflıktır. Yıllarımı bu işi vermiş birisi olarak adaletli bir yönetim sergileyeceğime söz verdim. Her zaman bu yeminimin arkasındayım”

İstediğim pozisyonu getirtme hakkım var

“Hakemlerimiz son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı. Yine olacaklar. Daha fazla emek verdiklerini görüyorum ben. Ben kendim için en ufak bir şey beklemiyorum. Konfor alanını terk etti dediler, gerçekten terk ettim, hakemlere bir şeyler verebileceğime inandığım için geldim

Bütün görüntüler her yerde benim kullanımımda. MHK Başkanı’nın bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. Bunu her yerden isteme ve alma hakkım var. Böyle bir engel olan bir şey yok. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var”