Hazine iki ihalede 18.1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 11 milyar 575.8 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 6 milyar 500 milyon TL net rot satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 18 milyar 75.8 milyon TL'ye ulaştı.

TLREF'e endeksli tahvil ihalesinde net 5 milyar 123.4 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 10 milyar 510 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 5 milyar 455 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 93.359 TL, ortalama fiyat 93.921 TL, dönemsel faiz yüzde 4,19 oldu. TLREF'e endeksli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış yapılmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 176 milyon TL oldu.

10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 6 milyar 452.4 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 8 milyar 686 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 6 milyar 623 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 96b216 TL, ortalama fiyat 97.424 TL, ortalama basit faiz yüzde 11,36, ortalama bileşik faiz yüzde 11,68 oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde de kamuya satış olmadı. Piyasa yapıcılarına 5 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 7 milyar 226 milyon TL oldu.