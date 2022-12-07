'Yeşil dönüşüm'ün nabzı her hafta EKOTUBE'de atacak

Nasıl bir EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü ve Sürdürülebilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü ile İklim Haber ve EkoIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru’nun birlikte sunacakları EKOTUBE; Türkiye ve dünyadan yeşil ekonomi/yeşil yaşam haberlerine yer verecek.

Program; çevre, sürdürülebilirlik, özel sektörde yeşil dönüşüm, Yeşil Mutabakat, sürdürülebilir finans, iklim politikaları, sürdürülebilir şehirler, geleceğin mobilitesi, yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji yatırımları gibi çok kapsamlı başlıklardan oluşacak.

Program her hafta cuma günü canlı olarak EKONOMİ WEB TV'de yayınlanacak ve tüm haftanın özeti niteliğinde olacak.