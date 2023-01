Antalya, şubatta dünyaca ünlü bisiklet takımlarına ev sahipliği yapacak

Antalya’da 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olan TOUR OF ANTALYA powered by AKRA 2023’e katılan takımlar belli oldu. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı, 2023 yılında 15 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 615 km pedal basacak.

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları çerçevesinde 2018 yılından bu yana organize edilen, üst düzey standartları ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan “TOUR OF ANTALYA”da TOUR OF HEAVEN olarak tanımlanan yarışa katılacak takımlar ve etaplar açıklandı. Organizasyona 2 World Tour takımı, 10 Pro Kıta Takımı, 13 Kıta Takımı katılıyor.

UCI World Tour sıralamasında 7. sırada olan Fransız Groupama-FDJ ile 9. sırada yer alan Belçikalı Alpecin-Deceuninck takımlarının katılımı, bu yıl beşinci yılını kutlayan TOUR OF ANTALYA powered by AKRA yarışının yol bisikleti yarışları arasında marka değerinin yükselmesinin de göstergesi oldu.

İtalya, Belçika, Yeni Zelanda, Büyük Britanya gibi dünya bisikletinin önemli ülkelerinin katıldığı TOUR OF ANTALYA powered by AKRA 2023’e Türkiye’den ilk kez 4 Kıta Takımı’nın katılması da TOUR OF ANTALYA’nın Türk bisikleti için en önemli organizasyonlardan birisi olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Tour of Antalya’ya katılım sağlayan Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team takımlarının yanı sıra bu yıl kurulan Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Tour of Antalya’ya katılarak hem kendi aralarında hem uluslararası rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek.

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA 2023’e katılan takımlar:

World Tour Takımları: Groupama -FDJ (Fransa), Alpecin-Deceuninck (Belçika)

Pro Kıta Takımları: Totalenergies (Fransa), Bolton Equities Black Spoke (Yeni Zelanda), Bingoal WB (Belçika), Green Project-Bardianicsf-Faizane (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Human Powered Health (ABD), Tudor Pro Cycling Team (İsviçre), Team Corratec (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

Kıta Takımları: Terengganu Cycling Team (Malezya), Bike Aid (Almanya), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), A Bloc CT (Hollanda), Trinity Racing (Birleşik Krallık), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Astana- Qazaqstan Development Team (Kazakistan), Sofer-Savini Due-Omz (Romanya), P&S Benotti (Almanya), China Glory Continental Cycling Team (Çin), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Antalya’nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde:

1. Etap Manavgat-Antalya (9 Şubat, Perşembe) 156 km

2. Etap Demre-Antalya (10 Şubat, Cuma) 141,5 km

3. Etap Kemer-Tahtalı (11 Şubat, Cumartesi) 133,6 km

4. Etap Antalya-Antalya (12 Şubat, Pazar) 174,8 km

TOUR OF ANTALYA 2023 yılı teması: “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım”

Yarışın 2023 yılındaki teması; 2021 yazında çıkan orman yangınında kül olan Manavgat-Oymapınar beldesindeki ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına destek için “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” olarak belirlendi. Yarış kapsamında Manavgat’ın “Yeşil Kanyon” ve “Yalancı Cennet” olarak tanımlanan Oymapınar beldesinde “TOUR OF ANTALYA powered by AKRA Manavgat Hatıra Ormanı”nın temelleri atılacak.

Antalya Valiliği’nin öncülüğünde, T.C. Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’nın da tüm sponsorlarının destekleriyle yarışa katılan tüm bisikletçiler ve yarışı takip eden medya mensupları için hatıra ormanına fidan dikilecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler Manavgat’ın doğa harikası Oymapınar baraj gölünden start alarak yeşil bir gelecek için pedal çevirerek herkesi harekete geçmeye davet edecek.

Yarışın son gününde 12 Şubat 2023 Pazar günü geleneksel olarak düzenlenen farkındalık sürüşü “Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım” teması ile gerçekleştirilecek. Farkındalık sürüşüne katılan herkes için de “TOUR OF ANTALYA powered by AKRA Manavgat Hatıra Ormanı”na fidan dikilecek.

Bisiklet ve spor dünyasını her yıl şubat ayında Antalya’da buluşturan TOUR OF ANTALYA kapsamında düzenlenen AKRA Talks’ta bir oturum “Sürdürülebilirlik, iklim sorunu ve yeşil gelecek için bisikletin önemi” paneli olacak. Ayrıca lider formalarından birisi de “Yeşil bir Gelecek” olarak konumlanacak.