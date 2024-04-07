Klasik müziğin yıldızları 52. İstanbul Müzik Festivali’nde buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunmaya hazırlanıyor.

Festival, İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. Etkinlikte Budapeşte Festival Orkestrası’ndan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na, Festival Strings Lucerne’den Tekfen Filarmoni Orkestrası’na önemli toplulukların yanı sıra çağımızın en iyi piyanistlerinden kabul edilen Maria João Pires, “klasik müziğin pop starı” olarak tanımlanan Khatia Buniatishvili, Franz Liszt Oda Orkestrası’nın sanat direktörlüğünü yürüten viyolonselci István Várdai, piyano virtüözümüz Gülsin Onay, Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, bol ödüllü viyolonselci Edgar Moreau gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

Büyük orkestralar, yıldız şef ve solistler

-Açılış Konseri: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası & İlyun Bürkev

21 Mayıs Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda, genç piyanist İlyun Bürkev ve şef Cem Mansur’un İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı yöneteceği konserle açılacak. İlyun Bürkev’in, Grieg’in tutkulu ve oyuncu Piyano Konçertosu’nu seslendireceği konser programında Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü de yer alıyor. Şef Cem Mansur’un İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı yöneteceği konser öncesinde şefe İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilecek. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Aromsa.

-Mantova Oda Orkestrası & Kristóf Baráti

22 Mayıs Çarşamba, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

İfade yelpazesinin genişliği ve kusursuz tekniğiyle günümüzün en şaşırtıcı keman virtüözlerinden Kristóf Baráti, İtalya’nın zengin klasik müzik geleneğini tutkuyla sürdüren Mantova Oda Orkestrası ile festivalde unutulmaz bir akşama imza atacak. Kristóf Baráti’nin hem solist hem şef olarak sahneye çıkacağı konserin programı Mozart’ın “Türk” takma adıyla anılan keman konçertosunun yanı sıra İtalya’dan çağının en başarılı örnekleriyle, Barok dönemden klasiğe 18. yüzyılı boydan boya katedecek. 22 Mayıs saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri eş sponsorları Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Holding.

-Festival Strings Lucerne & Maria João Pires

31 Mayıs Cuma, 20.00, Lütfi Kırdar Kongre Ve Sergi Sarayı

Maria João Pires sekiz yıl aradan sonra tekrar festivale dönüyor. Çağımızın en iyi piyanistlerinden Pires’e Beethoven’ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek. Konserde ayrıca bestecinin Pastoral Senfoni’si ile Honegger’in Yaz Pastorali seslendirilecek. 31 Mayıs saat 20.00’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Türkiye İş Bankası.

-Khatia Buniatishvili: “Labyrinth”

1 Haziran Cumartesi, 20.00, İş Kuleleri Salonu

Teknik mükemmelliği, sıcak ve parlak tonu, müzikal fikirlerinin özgünlüğü ve karizmasıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinen, Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı Khatia Buniatishvili, 2013’te Münih Oda Orkestrası eşliğinde ve 2018’de oda müziği konseriyle dinleyicilerin gönüllerini fethettiği İstanbul Müzik Festivali’ne bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleriyle hayatın çoksesliliğini yankılayan zengin içerikli bir resitalle dönüyor. “Labyrinth” başlıklı konser 1 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Mozart Requiem

2 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu’na genç kuşaktan dört yıldız solistin de katıldığı görkemli bir konser… “Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan Mozart Requiem” başlıklı konserin repertuvarında, dâhi besteci Mozart’ın son eseri Requiem’in yanı sıra çağdaş besteci Arvo Pärt de var. 2 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Borusan Holding.

-Budapeşte Festival Orkestrası & Iván Fischer & Francesco Piemontesi

3 Haziran Pazartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Gramophone dergisinin dünyanın en iyi 10 orkestrası arasında gösterdiği Budapeşte Festival Orkestrası ile Alman Klasik ve Romantik dönem repertuvarının önde gelen yorumcularından Francesco Piemontesi, Brahms’a adanmış bir konserle festivale konuk oluyor. Günümüzün en vizyoner şeflerinden Iván Fischer’ın yönettiği konser 3 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Mercedes-Benz.

-Franz Liszt Oda Orkestrası & István Várdai & Gülsin Onay

6 Haziran Perşembe, 20.00, İş Kuleleri Salonu

Franz Liszt Oda Orkestrası, topluluğun sanat direktörlüğünü de yürüten viyolonselci István Várdai ve piyanist Gülsin Onay ile festival sahnesinde buluşuyor. Konser 6 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek.

-Tekfen Filarmoni Orkestrası & Edgar Moreau

9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Saint-Saëns’ın “türünün başyapıtı” dediği Gounod’nun bale müziği, hem Shostakovich hem Rachmaninov’un viyolonsel için yazılmış en iyi konçerto kabul ettiği Saint-Saëns op.33 ve tüm klasik müzik literatüründeki en renkli, en sürükleyici eserlerden Rimski-Korsakov’un Şehrazad senfonik süiti... Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın solist Edgar Moreau ile birlikte, konser sahnelerinin en sevilen başyapıtlarını sunacağı konser, 9 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Tekfen Vakfı.

-Lautten Compagney Berlin & Asya Fateyeva: “Abba Dancing Queen”

12 Haziran Çarşamba, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu

İlk ortak projeleri Zaman Yolculuğu büyük ses getiren saksofoncu Asya Fateyeva ile Barok müzik topluluğu lautten compagney BERLIN, heyecanla beklenen ikinci projeleri Dancing Queen’in dünya prömiyerini İstanbul Müzik Festivali’nde yapıyor. Bu projeye özel düzenlemelerle, Jean-Philippe Rameau’nun eserleri o dönemde henüz icat edilmemiş saksofon ile zenginleşiyor; barok dönem çalgılarının otantik tınısı ABBA’nın müziklerine bambaşka bir boyut kazandırıyor. STONELINE’ın desteğiyle düzenlenecek konser, 12 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek.

Festivalin tüm programı muzik.iksv.org adresinden incelenebilecek.

Festival biletleri

Festival biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) genel satış dönemi fiyatları ile alınabilir. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.