Rezan Has Müzesi koleksiyonuna yeni eklenen “Urartu Kemerleri” sergileniyor

Rezan Has Müzesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarına ait değerlerin yaşatılması, hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların en önemli adımlarından biri olan Urartu koleksiyonu, yeni eklenen kemerler ile şimdi daha da etkileyici. Eklenenler arasında Tanrı Bezemeli Kemer Aynalığı, Kale Betimli Dar Kemer de yer alıyor.

2 bin 800 yıl önce Anadolu’da 250 yıl hüküm süren Urartu uygarlığına ait bu özel kemerlerin bulunduğu “Urartu Kemerleri” sergisi Rezan Has Müzesi’nde 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebiliyor.

Ziyaret saatleri: 09.00-18.00 (Haftanın her günü). Müze, Şeker ve Kurban bayramlarının birinci günü ve her yıl 1 Ocak’ta kapalı.