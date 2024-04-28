Tarih, ekonomi ve sosyoloji tabelalarda bir arada!

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), tarihi sergiyle canlandırıyor. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açan Gösteri”r” Geçmişten Günümüze Tabelalar Sergisi, geçmiş ve günümüz arasında bağ kurup tarihi, ekonomiyi ve sosyolojiyi tabelalar ile bir araya getirerek gözler önüne seriyor. Türkiye’nin tabela tarihinin anlatıldığı sergi, 19 Mayıs’a kadar meraklılarını bekliyor.

Serginin açılışı ARED Başkanı Şahin Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Köylüoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, dedesi ve babası hattat olan ve sergide birer eserleri bulunan, kendisi de meslekte üçüncü kuşak olarak faaliyetlerine devam eden ARED Çanakkale Temsilcisi Fevzi Uz, ARED geçmiş dönem ve mevcut yönetim kurulu üyeleri, sektör temsilcileri, kamu ve yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademik davetliler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Acar, serginin sadece tabelaları değil, aynı zamanda insanlığın hikâyesini anlattığını belirterek şöyle devam etti:

“Sektörümüz ihracat yapan, yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan, makine üreten, yurt dışı fuarlara katılıp ödüller kazanan firmalarla milyonlarca euro ciro yapan dev bir endüstri haline geldi. Bu sektörel evrimin başlangıç noktası ise el emeği, yazı kabiliyeti ve yaratıcı güçleriyle var olan, fırça ve boyalarıyla sanatlarını icra edip Türk ticareti geliştikçe kendilerini geliştiren tabelacı ustalarımız, zanaatkarlarımız. Bu sergiyle ARED olarak gelişen tabelacılık mesleğinin tarihine dair bir ışık tutmak istedik, çünkü bu sektörün nasıl bir gelişime doğru çıktığını geçmişten bugünlere doğru bakarak karşılaştırabiliriz.”

Geçmişi tabelayla anlamak

ARED, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde 19 Mayıs’a kadar açık olacak sergiyle birlikte tabelaların aslında sanılandan çok daha fazla şeyi ‘gösterdiğini’ vurguluyor. Ziyaretçiler, bir tabelaya bakarken sadece yazıları ve sembolleri değil; zamanın estetik kaygılarını, eğitim düzeyini, ekonomisini, kültürünü ve daha pek çok şeyi birden görebilecekler. Sergi ile hem geçmişe bir saygı duruşu hem gençlere yeni bir bakış açısı hem de tabelaların ardındakileri gösteren bir ayna olabilmek hedefleniyor.

İlk örnekler

Dünyadaki ilk gösterme biçimi duvar/mağara çizimleri olurken tarih ilerledikçe mecra kilden tabletlere, parşömenlere ve heykellere dönüştü. İnsanlık tarihteki ilk uygulamalarını ise Göbeklitepe ve Efes’te gördü. Tarih ilerledikçe yaygınlaşan açıkhava ve endüstriyel reklamcılık; kitlesel mesajlar veren bir araç olarak gelişim gösterdi. Eskiden bir yeri, bir dükkânı, bir yönü belli etmekte kullanılan tabelalar artık kitlelere mesaj vermenin yeni yolu oldu.

Günümüzde ise değişen materyaller, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlarla tabela sektörü dönüşmeye devam ediyor. Şimdilerde açıkhava ve endüstriyel reklamcılık sektörü; üç boyutlu gösterimler, LED ekranlar, devasa robotlar ve daha fazlasıyla gelişerek hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

ARED, tabelacılığın daha entegre bir sektör olabilmesi için örgütlenme gereksinimi duyan, çeşitliliğin, dayanışmanın ve birlikteliğin gücüne inanan sektör önderlerinin başlattığı hareket sayesinde İstanbul’da 2000 yılında kuruldu. Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılıkta Dünden Bugüne Ustalarımız” adlı kitabı geçtiğimiz yıllarda yayınlandı. ARED; 9 milyar dolar büyüklüğe sahip bir sektörün tek temsilcisi olarak gelişimini sürdürüyor.