Tekfen Filarmoni Haziran’da festivallerin gözdesi

Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından biri olan Tekfen Filarmoni, haziran ayında İstanbul, İzmir ve Ayvalık müzik festivallerinde vereceği konserlerle müzik severlerle buluşacak. Daimî Şef ve Sanat Direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, seyirci karşısına ilk olarak 1 Haziran’da 51. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri ile çıkacak. Tekfen Filarmoni’nin üst üste 4. kez açılışını yaptığı İstanbul Müzik Festivali’nde genç yıldız Jan Lisiecki’ye eşlik ederek Chopin’in 1 numaralı piyano konçertosu ile Hasan Uçarsu’nun Portreler adlı orkestra süitini seslendirilecek.

Orkestranın ikinci durağı ise 36. Uluslararası İzmir Festivali olacak. 4 Haziran’da Efes Antik Tiyatro’da vereceği konserde Tekfen Filarmoni, kısa sürede önemli uluslararası başarılara imza atmış olan Veriko Tchumburidze’ye eşlik edecek. Konserde Çaykovski’nin Re Majör Op. 35 Keman Konçertosu ile Hasan Uçarsu’nun Portreler adlı eseri ve Macar besteci Kodály’ın neşe dolu Galánta Dansları’nı icra edilecek.

Turnenin son durağı olan Ayvalık’ta ise “O da Tekfen” oluşumuyla, 8 Haziran’da 9. AIMA Müzik Festivali'nin açılış konserinde Tekfen Filarmoni üyelerinden teşkil edilen Brass Band ile hem popüler hem de klasik eserlerin bakır üflemeli beşlisi için düzenlemeleri, Ayvalık Amfi Tiyatro’da yankılanacak.

Üstüste 4. kez

Tekfen Filarmoni’nin Daimî Şef ve Sanat Direktörü Aziz Shokhakimov “Yarım asırlık İstanbul Müzik Festivali, uluslararası saygınlığı olan, çok önemli sanatçıları Türkiye'ye getiren bir festivaldir. Festivalin üst üste 4. kez açılışını yapmaktan mutluyuz. Bu sene, Chopin’in 1 numaralı piyano konçertosunu birlikte seslendireceğimiz Jan Lisiecki’yi İstanbul’da ağırlayabildiğimiz için çok şanslıyız. Böylesi bir yetenek her gün dünyaya gelmiyor” dedi.

Kilit unsur

Dünya çapında her yıl yüzden fazla konser veren Kanadalı piyanist Jan Lisiecki konserde Chopin’in 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek. Lisiecki, “Chopin’in 1 numaralı piyano konçertosu fevkalade özel bir eserdir. Bestecinin en iyi bildiği çalgı ile benim de enstrümanım olan piyanonun tüm hünerlerini sonuna kadar kullanılarak kendini bu eserde ifade ediyor. Bununla yetinmeyip orkestra, kornoların, fagotun, yaylı çalgıların tüm renklerini de cömertçe kullanıyor. Konçerto şahane sololarla dolu ve başarılı bir icra için orkestra ile piyanonun birlikteliği kilit unsurdur. İstanbul’da Tekfen Filarmoni ile birlikte bu esere hayat vermeyi ve güzel vakit geçirmeyi iple çekiyorum” diye konuştu.